Die Gebührensätze im Bereich des Herrischrieder Friedhofs decken die Kosten schon seit Längerem nicht mehr. Die Gemeinde verzeichnet derzeit ein erhebliches Defizit in diesem Bereich. Eine neue Friedhofs- samt Gebührensatzung soll deshalb erstellt werden. Nicht befriedigend ist zudem der Zustand des Hauptwegs vom südlichen Eingang her. In einem ersten Bauabschnitt soll er bis zum Kreuz erneuert werden. Die Gemeinderäte stimmten in der jüngsten Sitzung beiden Vorhaben ohne Vorbehalte zu.

Tamara Sibold von der Gemeindeverwaltung stellte dem Gremium das Prozedere für die Gebührenkalkulation des Friedhofs vor. „Die Gebühren sind seit Längerem nicht mehr kostendeckend“, berichtete Tamara Sibold. Bereits im April 2015 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Firma Schmid und Häuser mit der Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren beauftragt wird, da das Verfahren sehr aufwendig sei und nicht vom Gemeindepersonal gestemmt werden könne. Jedoch habe die Erstellung der Kalkulation trotz Outsourcing viel Zeit in Anspruch genommen, erklärte Tamara Sibold.

Die Verzögerung habe aber auch Vorteile gebracht, da nun auch neue Kalkulationen, wie für die Bestattungsart „Halbanonym“, oder für die in Planung befindliche Bestattungsart „Baumbestattung“, eingerechnet werden könnten. Die festzusetzenden Gebühren dürfen höchstens kostendeckend erhoben werden. Eine Festlegung der Gebühren erfolgte jetzt noch nicht, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden. Der Gemeinderat ebnete mit der Billigung einiger Eckpunkte zunächst den Weg zur neuen Gebührenordnung.

Bauarbeiten

Geebnet werden soll auch der Hauptweg im Friedhof, der in einem desolaten Zustand und sehr rutschig sei, da sich die Spritzteerdecke auflöse, wie Bürgermeister Christian Dröse den Gemeinderäten berichtete. In der Haushaltsplanung 2021 sind für die Erneuerung des Weges 18.000 Euro vorgesehen. Zunächst soll, in Anbetracht der angespannten Haushaltslage, nur der Weg vom südlichen Eingang bis zum Kreuz erneuert werden.

Kanal und Breitband

Im Zuge der Arbeiten soll auch ein Kanalisationsrohr für die vorgesehene Toilettenanlage mit einem Anschluss an den vorhandenen Kanal verlegt werden. Ebenfalls mitverlegt werden soll das Leerrohr für den Breitbandausbau, der allerdings nicht für die Bestatteten, wie Bürgermeister Dröse augenzwinkernd betonte, sondern für den Anschluss der Aussegnungshalle gedacht sei. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat ermächtigt, die Arbeiten auszuschreiben.

In einem zweiten Bauabschnitt soll im nächsten Jahr der Weg bis zur Aussegnungshalle erneuert werden. Darin werden der Kanalanschluss und die Erstellung einer Toilettenalge neben der Aussegnungshalle enthalten sein.