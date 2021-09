von Gerd Leutenecker

Herrischried – Fünf Tage lang dreht sich alles um den Fußball an der Sägestraße. Seit Montag wird trainiert, verbessert und Kondition aufgebaut. In der letzten Ferienwochen haben sich knapp 70 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche aus nah und fern eingefunden. Von morgens bis abends kümmern sich sechs Trainier im Fußballcamp um den Nachwuchs. Der FC Herrischried hat seit Mitte Juni offensiv die Planungen vorangetrieben, zusammen mit der Fußballschule Schlotterbeck sollte noch im Sommer Grundlagen für die kommende Saison erarbeitet werden.

An Bewegungsdrang mangelte es bei den Spielerinnen und Spieler überhaupt nicht. Die Spielgemeinschaften Hotzenwald haben sich „gut entwickelt und wir sind sehr positiv vom Zuspruch für das Fußballcamp überrascht“, war mit die erste Äußerung vom FC Vorsitzenden Stephan Gerspach. Das Gewusel und die kindliche Begeisterung rund um den Fußballplatz haben zum richtigen Zeitpunkt ein Angebot für sportliche Weiterentwicklungen gefunden. Nicht nur von der SV Görwihl und der Eintracht Wihl sondern eben auch von Lauchringen, Rickenbach, Murg und Bad Säckingen kommen die Nachwuchskicker nach Herrischried. Ein Stück weit Ferienfreizeit, eine Woche Fußball und eine Woche lang behütetes Umsorgen am Fußballplatz. Für Eltern und Großeltern genauso noch etwas Ferien, der Nachwuchs ist versorgt. Und der kam schon angezogen an die Sägestraße vorgefahren. Trikots von Liverpool bis Barcelona, der Bundesligaclubs natürlich auch und die eine oder anderen Vereinskleidung – Präferenzen werden als Fan und Spieler gerne gezeigt. Zur neuen Saison gibt es die neuen Stollenschuhe, die Kinder sind im Wachstum, jetzt aber erst mal eine Woche Training, Training und noch mal Training.

Für Niels Schlotterbeck ist das ein gewohntes Bild. Der einstige Bundesligaprofi versteht seine Fußballschule als eine vereinsergänzende Arbeit. Hat die DFB-A Lizenz und darf deshalb auch die Traineranwärter der Hotzenwälder Fußballvereine mit unterweisen. Zwei Nachwuchstrainer absolvieren in dieser Woche auch gleichzeitig ihre Pflichtpraktikas bei Schlotterbeck. Das kam gut gelegen, die Aufteilungen in sechs Gruppen machen die intensiven Spezialeinheiten beim Training deutlich persönlicher. Schlotterbeck hat nicht mit direktem „Konditionsbolzen“ angefangen, „euer Geist muss auch dabei sein, das schärft die Aufmerksamkeit“. Das ist gut bei den Kindern angekommen. Zur Trinkpause war das das Gesprächsthema bei den Kids. „Aha, auch den Kopf beim Training benutzen, dann wird‘s im Spiel fixer“, stellte Paul etwa fest. Die erste Entwicklung für eine bessere koordinative Fähigkeit ist angekommen. Das war gleichzeitig auch der Moment, wo sich die letzten Eltern vom Platz entfernten. Die Kinder sind bestens beim FC Herrischried versorgt.