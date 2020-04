von Peter Koch

Der Loipenverein Hotzenwald erstattet wegen der Corona-Krise 15 Sponsoren 2200 Euro für die vergangene Saison gezahlte Spendengelder. Dies beschloss der Vorstand des Vereins vergangene Woche per E-Mail-Konferenz. Die Rückerstattung sei dem Verein aufgrund der kostenarmen Saison möglich, sie solle als Anerkennung für die Jahre der Unterstützung verstanden werden, schließlich seien die Sponsoren Geschäftsleute, die in der Corona-Krise teilweise finanziell zu kämpfen hätten, so Vorsitzender Bernd Kühnel. Die Sponsoren seien über die Entscheidung per E-Mail informiert worden und die Gelder bereits angewiesen.