von Charlotte Fröse

Gab es Manipulationen bei der Bürgermeisterwahl in Herrischried, die am 2. August im zweiten Wahlgang stattfand? Eine anonyme Anzeige wurde bezüglich einer angeblichen Manipulation des Briefwahlergebnisses erstattet. Der SÜDKURIER berichtete darüber in der Ausgabe vom 12. August. Die Staatsanwaltschaft befasst sich nun mit der Angelegenheit. Dort wird geprüft, ob die Anschuldigungen angeblicher Unstimmigkeiten bei den Wahlbriefen Substanz haben. Die Kommunalaufsicht des Landratsamts prüft derzeit die Wahlergebnisse.

Herrischried Dröses Vereidigung als Bürgermeister wackelt wegen einer anonymen Anzeige Das könnte Sie auch interessieren

Noch-Bürgermeister und Wahlamtsleiter Christof Berger sieht die Amtseinführung des neu gewählten Bürgermeisters Christian Dröse am 1. September und sein Ausscheiden aus dem Amt nach 16 Dienstjahren als Herrischrieder Bürgermeister am 31. August wegen der anonymen Anzeige nicht gefährdet, wie er auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte.

Der Amtsverweser Wurde in einer Gemeinde eine Person zum Bürgermeister gewählt und kann diese das Amt aufgrund einer Wahlanfechtung nicht antreten, kann diese bereits vor Abschluss der Wahlprüfung zum Amtsverweser bestellt werden (§ 48 Abs. 3 GemO), um so die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. Ein zum Bürgermeister der Gemeinde gewählter Bewerber kann vom Gemeinderat mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder nach Feststellung der Gültigkeit der Wahl durch die Wahlprüfungsbehörde oder nach ungenutztem Ablauf der Wahlprüfungsfrist im Fall der Anfechtung der Wahl vor der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amtsverweser bestellt werden. Die Amtszeit endet vorzeitig mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Bürgermeister. Die Amtszeit als Bürgermeister verkürzt sich um die Amtszeit als Amtsverweser. (Quelle: Auszug aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg)

„Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass an den Behauptungen nichts dran ist“, sagte Berger. Die Verwaltung sei bei der Wahl verantwortungsbewusst vorgegangen. Eine Neuwahl stehe zu derzeitigem Stand nicht zur Diskussion, betonte er. Nur bei festgestellten sehr gravierenden Fehlern, müsste eine Neuwahl angesetzt werden, erklärte Berger. Erst einmal müsse abgewartet werden, welche Fragen die Staatsanwaltschaft habe, zudem sei die Prüfung durch die Kommunalaufsicht noch nicht beendet. Auch wenn es ärgerlich sei, müsse das demokratische Recht, sich zu wehren, massiv verteidigt werden, betonte Berger. „Sollten bis zur geplanten Amtseinführung von Christian Dröse am 1. September die Prüfungen noch nicht abgeschlossen sein, kann Dröse dennoch, dann als Amtsverweser, seinen Dienst als Bürgermeister entsprechend der Gemeindeverordnung antreten, der Gemeinderat muss darüber eine Entscheidung treffen“, erklärte Berger.

Herrischried „Die letzten Wochen waren total wunderbar und sehr anstrengend“: Das sagen Gewinner und Unterlegener zum Ausgang der Wahl Das könnte Sie auch interessieren

Christian Dröse wurde am 2. August mit 574 Stimmen (51 Prozent, bei den Briefwählern erzielte er 371 Stimmen) zum Bürgermeister gewählt. Er betonte auf Anfrage, dass jetzt erst einmal die staatliche Prüfung abgewartet werden müsse, dann sehe man weiter. Auch Mitbewerber Manfred Krüger, er erhielt 540 Stimmen (48 Prozent, 336 Briefwähler gaben ihm ihre Stimme), sagte ebenfalls, dass das Verfahren erst einmal abgewartet werden müsse. Er sagte nur so viel: „Das braucht jetzt kein Mensch, das ist schlecht für die Gemeinde und nicht gut für das Amt.“