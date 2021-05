von Charlotte Fröse

Der städtebauliche Entwurf für das Neubaubaugebiet „Ackern V“ wurde bereits in der Sitzung des Gemeinderats im April auf den Weg gebracht. In der jüngsten Sitzung ging es nun um die Erstellung der Bauplatzvergabekriterien, damit so schnell als möglich die Bauplätze angeboten werden können. Bürgermeister Christian Dröse berichtete, dass seitdem bekannt geworden sei, dass in Herrischried ein Neubaugebiet erstellt werden soll, die Verwaltung diesbezüglich etliche Anfragen oder die Bitte um Vorabreservationen erreichten.

„Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Bedarf an Bauplätzen höher ist als das Angebot“, erläuterte Bürgermeister Dröse. Er rechnet damit, dass noch dieses Jahr Vergaben stattfinden könnten. Ein Kaufpreis für die Grundstücke wurde noch nicht festgelegt. Bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats am 21. Juni soll auch die Kalkulation der Erschließungskosten, die von der Firma Tillig Ingenieure erstellt wird, vorliegen. Dies ist ein Kriterium für die Höhe des Kaufpreises.

In der jüngsten Sitzung beschäftigten sich die Gemeinderäte mit den Kriterien für eine Bauplatzvergabe. Als Vorlage diente ein Papier, welche die Vergabekriterien beinhaltet. Vorrangig sollen jungen ortsverbundenen aber auch auswärtigen Familien die Möglichkeit zum Kauf der Grundstücke geboten werden. Die Gemeinderäte legten unter anderem fest, dass eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags erfolgen muss. Zudem muss das Haus vom Käufer in den ersten fünf Jahren, selbst bezogen werden. Ein Verkauf der Immobilie ist erst nach fünf Jahren ab dem Bezug gestattet. Spekulationsobjekte sollen damit ausgeschlossen werden. Einen Bauplatzverkauf an Zweitwohnungsbesitzer soll es nicht geben. Auch soll es keine bezuschusste Bauplätze geben. Auf Basis der Kriterien sollen dann die Bauplätze öffentlich ausgeschrieben werden. Ein Termin wann das sein könnte, wurde jedoch noch nicht genannt. Auch der Zeitpunkt wann ein Antrag zum Kauf eines Baugrundstückes eingegangen sein muss, steht derzeit noch nicht fest.