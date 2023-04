Nach Herzenslust stöbern konnten die Besucher beim Ostermarkt am Samstag am Klausenhof in Großherrischwand. Was gab es da nicht alles zu bestaunen: Von allerlei Produkten rund ums Alpaka über bunte Knöpfe für Möbel bis zum Traumfänger reichte die bunte Palette. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit auch zu einem Rundgang durch die Räumlichkeiten des Museums, und rund um den Wagenschopf sowie am Kiosk konnten sie sich zudem stärken.

Im Eingangsbereich des Freilichtmuseums waren kunstvoll Schals, Stolen und Umhänge drapiert. In der Stube gab es weiße, mit den Kerzenständern um die Wette strahlende Ostereiergestecke. Und in der Tenne präsentierten die Aussteller edle Holzwaren. Von der Wand des Wagenschopfs grüßten fröhlich-bunte Vogelhäuschen die Besucher, und im Innerem der großen Scheune lagen liebevoll bestickte Handtücher zum Kauf aus.

Selbstgemachte Traumfänger an der Auslage eines Marktstands. | Bild: Karin Steinebrunner

Im Außenbereich hatten sich Stände mit Kinderkleidung, lustigen Stricktieren, Kissen, Taschen und Eingemachtem oder filigran gearbeiteten Armbändern eingerichtet. In der alten Säge hatten sich neben dekorierten und beschrifteten Kerzen auch langbeinige Zwerge ein lauschiges Plätzchen gesucht, und an der Unterseite der Säge wurden wärmende Handarbeiten angeboten.

Und dann waren da noch Gnomen, Mäuse, und natürlich immer wieder Hasen, Hühner und Eier, aber auch Herzen in allen möglichen Variationen. Auch in der Glasbläserei kehrten die Besucher gerne ein. Nur die Sonne machte sich an diesem Karsamstag etwas rar, und auch pflanzliche Frühlingsboten ließen sich lediglich im Bauerngarten mehr erahnen als betrachten.