von Werner Probst

Forstdirektor Hans Mehlin wird am Freitag, 21. Mai, 70 Jahre alt. Der Jubilar war von 1989 bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2015 Leiter des Staatlichen Forstamts Bad Säckingen, wo er mit seinem großen Fachwissen prägend war. Der Landkreis Waldshut hat ihn mit der silbernen Landkreismedaille ausgezeichnet.

Arbeit und Ehrenamt

Hans Mehlin hat mit seinem Wissen und Können das staatliche Forstamt in Bad Säckingen 26 Jahre lang geleitet, ehe er im Jahr 2015 in den Ruhestand ging. Zu seinen großen Aktivitäten im Leben gehörte aber auch die ehrenamtliche Tätigkeit als Naturschutzbeauftragter des Landkreises Waldshut, das er 30 Jahre ausführte, ehe er sich im Jahr 2019 nicht mehr zur Wahl stellte.

Der Werdegang

Hans Mehlin kam in Weil am Rhein auf die Welt. In Lörrach machte er das Abitur, ehe er Forstwissenschaften in Freiburg und Wien studierte. Das Forstamt in Waldshut war dann eine Station, wo er für das Gebiet von Albbruck bis Erzingen und Höchenschwand zuständig war. Nach der Tätigkeit bei der Forstdirektion Freiburg war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg und dann an der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg tätig.

Das Forstamt

1989 kam Hans Mehlin in die Trompeterstadt, um die Leitung des Staatlichen Forstamts zu übernehmen. Nicht nur der Sturm „Lothar“ mit seinen gewaltigen Waldschäden bedeutete für ihn eine große Herausforderung, sondern auch die Verwaltungsreform im Jahr 2005, nach der in seinen Zuständigkeitsbereich eine Fläche von 12.000 Hektar gehörte. Mit mehr als 6000 Hektar Fläche stellten die Privatwaldbesitzer das größte Kontingent, gefolgt von den Gemeinden und Städten mit 4500 Hektar sowie 2000 Hektar Staatswald.

Der Ruhestand

Seit Hans Mehlin im Ruhestand ist, gibt es für ihn weiterhin keine Langeweile. Rund um sein 1990 in Hogschür gebautes Haus, in das er 2002 einzog, gibt es immer etwas zu tun. Zahlreiche Bäume zieren das Grundstück. Auch drei Teiche sind zu pflegen. So ist geradezu selbstverständlich, dass sich auf dem Grundstück auch viele Vögel und andere Tiere aufhalten.

Die Hobbys

Immer wieder gibt es aber auch noch Termine wahrzunehmen. So ist der Jubilar immer noch Mitglied im Rotary Club, in der Herrengesellschaft Walfischia und fungiert als stellvertretender Vorsitzender des Scheffel-Fördervereins. Zu seinen großen Freuden gehört das Golfspiel, dem er einmal in der Woche in Rickenbach, zusammen mit seiner Partnerin, frönt. Gerne denkt er aber auch an seine vielen Kreuzfahrten auf Meeren und Flüssen zurück.

In neuester Zeit ist Hans Mehlin zum Buchautor geworden. Er schuf das über 80-seitige Buch „Die Hotzenwälder Anna“, das das Leben der Bauern auf dem Hotzenwald von 1890 bis 1918 beschreibt. Grundlage des Buchinhaltes ist dabei seine Urgroßmutter Anna Büche, die 1875 geboren wurde und 1965 starb. Dass das Buch bislang eine gute Resonanz hatte, freut den Jubilar natürlich besonders, aber auch, dass es ihm immer noch möglich ist, einen guten Rotwein zu genießen.