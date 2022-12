von Jürgen Scharf

Wie geht es weiter mit Anna, der Hotzenwälder Bauerntochter? Das haben sich viele begeisterte Leser nach dem ersten Band von Hans Mehlins Familiennovelle gefragt. In dem Debütband hat der Autor aus Herrischried das Schicksal seiner Urgroßmutter, der Magd Anna, in der Wilhelminischen Zeit von 1890 bis 1918 geschildert. Dabei hat er beschrieben, wie sie zuerst auf einem Hof arbeitet, dann als Hausmädchen in eine Basler Patrizierfamilie wechselt und den Baurevisor Franz Josef heiratet.

Im Folgeband beleuchtete Mehlin die Lebensgeschichten von Annas Schwestern Pauline und Steffane. Und jetzt folgte die Fortsetzung mit „Die Hotzenwälder Anna in Lörrach“. In diesem abschließenden Band seines „Alemannischen Intermezzos“ gibt der ehemalige Bad Säckinger Forstdirektor Einblick in weitere zehn Jahre der Familiengeschichte nach dem Ersten Weltkrieg.

Der Autor und das Buch Hans Mehlin war von 1989 bis 2015 Leiter des Staatlichen Forstamts Bad Säckingen und führte 30 Jahre die ehrenamtliche Tätigkeit als Naturschutzbeauftragter des Kreises Waldshut aus. Er engagiert sich im Vorstand des Scheffel-Vereins und wurde in seinem Ruhestand bekannt als Buchautor mit drei Bänden über seine Familiengeschichte. Zuletzt erschien „Die Hotzenwälder Anna in Lörrach“, 80 Seiten, Books on Demand, 5,99 Euro.

Hans Mehlin hat eine Fortsetzung der Geschichte über die Hotzenwälder Anna folgen lassen. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Jürgen Scharf

Darum geht es

Es war eine schwierige Zeit. Vater Richard ist gestorben und das zweite „Anna-Buch“ beginnt mit der Testamentseröffnung. Anna und Pauline sind vor dem Säckinger Nachlassrichter vorgeladen. Die zwei Wälderinnen treffen sich am Münster. Beide sind wie an einem Festtag gekleidet, tragen ihren Plissee-Glockenrock mit weißer Bluse; Pauline ist schon sehr früh vom Hotzenwald herabgestiegen, während Anna mit dem Zug aus Lörrach nach Bad Säckingen gefahren ist. Pauline hofft inständig, dass der Vater ihr den Hof in Großherrischwand vererbt hat, was auch zutrifft. Aber ihre Schwester bekommt Nießbrauch, was nichts mit Niesen zu tun hat, wie Pauline erfährt, sondern mit Naturalien vom Hof. Die Kartoffelfuhren werden daraufhin mühselig vom Hotzenwald nach Lörrach gekarrt – eine wertvolle Hilfe in den harten Nachkriegsjahren von 1919 bis 1929.

Die Hotzenwälder Anna und ihr Mann Franz Josef im Jahr 1912 in Basel. | Bild: Hans Mehlin

Anna hilft ihrem Mann Franz Josef, der für die Basler Feuerversicherung die Brandschäden auf dem Hotzenwald prüft, damit es zu Anschlussverträgen kommt. Sie besuchen die Höfe und Anna bringt „Basler Leckerli“ und „Schoggi“ mit. 1920 beenden sie die „Wälder-Akquise“. Franz Josef geht wieder zu seinem Warteck-Stammtisch und Anna nimmt Heim-Näharbeiten an. Anhand der ungleichen Schwestern erfährt der Leser auch etwas über die Wirtschaftskrise nach dem Weltkrieg und die Inflation. Nachdem sie 1917 nach der Ausweisung Basel verlassen mussten, lebt die mehrköpfige Großfamilie in einer Dachwohnung in Lörrach. Anna Büche stirbt mit 90 Jahren, sie überlebt ihren Mann um 36 Jahre.

Ein Jugendbild von Hans Mehlins Großmutter Nani mit kurzen Haaren 1921. | Bild: Hans Mehlin

Hans Mehlin hat seine Urgroßmutter als ältester Urenkel 14 Jahre in Lörrach erlebt. Er hat mir ihr Mühle gespielt und von ihr manche Anekdoten gehört. Für das Buch konnte er auch auf die Erinnerungen von Annas Enkelinnen zurückgreifen. Immer wieder blendet der Autor auf den Hotzenwald zurück, wo derweil die Bäuerin Pauline den elterlichen Hof bewirtschaftet und ihrer Familie mit Herdöpfeln und Speck durch die schweren Zeiten hilft. Pauline war die Drehscheibe in den Hungerjahren.

Das Hochzeitsfoto von Annas Tochter Nani mit Fritz Mehlin (1927). | Bild: Hans Mehlin

Eine Episode im Buch spielt in St. Blasien, wo Annas künftiger Schwiegersohn, der Sattlerlehrling Fritz, wegen Tuberkulose eine Lungenkur im Waldsanatorium machen muss. Die „Hotzensaga“ macht nicht nur Zeitgeschichte lebendig, sondern berichtet auch von der Nachfolgegeneration. Dieser anschaulich erzählte Familien- und Generationenroman vermittelt vor dem Hintergrund politischer Ereignisse und Katastrophen auch stark das Gefühl von Heimat und Identität – nicht zuletzt durch den Wälderdialekt und das hart klingende Baseldütsch, die Arbeitersprache, die Mehlin in seiner Jugend selbst kennengelernt hat und als Stilmittel und authentische Ausdrucksweise einbringt.

Literarisch ist das Buch, weil die Erzählung mit erfundenen Dialogen ausgeschmückt wird. Ein weiteres Mal fällt Mehlins erzählerische Kraft und Empathie beim Beschreiben der Lebenspläne, Charaktere und Herkunftsmilieus im Hotzenwald und der Lörracher Grenzsituation auf. Ein Memoir, das sich zwischen Biografie und Fiktion bewegt, und ein schönes Stück Ahnenforschung.

