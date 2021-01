von Peter Koch

Der Gemeinderat beschloß in seiner jüngsten Sitzung einen neuen Zuschnitt der Bauabschnitte für den Breitbandausbau und vergab den Auftrag für die Mitverlegung des Ortsnetzes im Kreisbackbone an die Firma Lienhard. Lange wurde in Herrischried darüber gesprochen, wer denn nun zuerst angeschlossen wird. Nun haben sich die Gemeinderatsmitglieder auf einen Zeitplan geeinigt und beschlossen, dass die „notleidenden“ Ortsteile zuerst versorgt werden.

Der Zeitplan Der Breitbandausbau beginnt in Herrischried im Frühjahr 2021. Der Kreis verlegt dabei 10,1 km Backbone (Hauptleitung) durch die Gemeinde von Atdorf bis Todtmoos. Die Planungen sehen hierbei den Ortsnetzausbau mit dem Bauabschnitt 1 in den Jahren 2021 bis 2022 vor. Bauabschnitt 2 folgt von 2022 bis 2023, Bauabschnitt 3 und damit das Gesamtprojekt soll Ende 2024 fertiggestellt sein.

In der Gemeinderatssitzung am Montag wurden die Bauabschnitte wie folgt eingeteilt. Bauabschnitt 1: Atdorf, Hornberg, Wehrhalden und Lochhäuser; Bauabschnitt 2: Herrischried mit Rütte, Giersbach, Groß- und Kleinherrischwand; Bauabschnitt 3 bilden die verbleibenden Nieder- und Obergebisbach sowie Hogschür. Damit beginnt der Ortsnetzausbau 2021 in Atdorf, Hornberg und Wehrhalden gleichzeitig.

Die Kosten Das Gesamtprojekt hat einen Kostenumfang von 15 Millionen Euro. Da Herrischried am Förderprogramm des Bundes teilnimmt ist der Glasfaser-Anschluss, bis Hausinnenwand, für die Bürger kostenlos. 60 Prozent der Kosten übernimmt hierbei der Bund, 30 Prozent das Land Baden-Württemberg und 10 Prozent die Gemeinde.

Anschließend vergab der Gemeinderat durch Beschluss die erste Bautätigkeit. Da der Landkreis seinen Backbone entlang der Herrischrieder Bauabschnitte verlegt, beschloss der Gemeinderat die ausführende Firma Lienhard mit der Mitverlegung der Gemeindekabel zu beauftragen. Auch die dadurch größer dimensionierten Grabenprofile werden nun durch Lienhard realisiert.

Durch diesen Beschluss ergeben sich für Kreis und Gemeinde Ersparnisse, da Erdarbeiten nur einmal durchgeführt werden müssen. Der Kostenumfang dieses Auftrages beträgt circa 3,2 Millionen Euro. Die Ersparnis durch die Kooperation beim Backbone betrage für das Ortsnetz 187.000 Euro, rechnete Johann Baumeister, vom Ingenieurbüro Tillig, vor.

Die Verträge Ab Herbst 2021 wird ein Signal im Backbone eingespeist, ab diesem Moment könnten erste Teilnehmer schnelles Internet erhalten. Die Verträge hierfür müssen die Teilnehmer mit der Firma Stiegeler aus Schönau abschließen, die das Netz für 7 Jahre gemietet hat und in dieser Zeit Netzbetreiber und Anbieter ist. Laut Marina Stiegeler, Leitung Marketing, bietet die Firma aktuell eine Flatrate mit 100 Mbit upload und 40 mbit download inklusive Telefonie für 19,95 im ersten Jahr und für 44,95 Euro in den Folgejahren an. Downloadraten im Privatbereich bis 400 Mbit und im gewerblichen Bereich bis 10 Gigabit sind allerdings möglich.

Nun muss die Gemeinde in den nächsten Schritten die Materialbestellung und die Ausschreibung des Ortsnetzes voranbringen. Hierfür einigte sich der Gemeinderat auf einen öffentlichen „Teilnahmewettbewerb vor beschränkter Ausschreibung“. In diesem Verfahren können sich im ersten Schritt Unternehmen bewerben, die Referenzen aus öffentlichen Aufträgen vorweisen können. Diese Unternehmen werden anhand eines Punktesystems auf ihre Geeignetheit geprüft und erst anschließend zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Dieses Verfahren sei auch in Rickenbach durchgeführt worden und habe gute Ergebnisse gebracht, so Baumeister, der an diesem Abend den Stand der Planungen vorstellte und Fragen beantworten konnte. Aufkommende Zweifel von Seiten des Gemeinderates, dass dieses Verfahren mögliche Teilnehmer abschrecke, konnte Baumeister mit Erfahrungsberichten entkräften.

Im Zuge des Baus der Breitbandtrasse sei es auch weiteren Anbietern möglich, Kabel oder Rohre im Graben zu platzieren. In Frage käme hier zum Beispiel der Energiedienst, so Bürgermeister Christian Dröse, mit dem sich die Verwaltung schon auf eine Kostenteilung geeinigt hätte, für den Fall der Inanspruchnahme.

Die Diskussion um die Kürzung der Fördermittel des Landes, sodass Herrischried einen Eigenanteil von 10 Prozent der Kosten verbleibt, ist noch nicht abgeschlossen. Dröse gab in der Sitzung bekannt, dass er noch immer in Verhandlungen sei. Der nächste Termin hierzu finde beim Regierungspräsidium statt.