von Karin Steinebrunner

Bei der Verschwisterung zwischen Herrischried und Le Castellet hat beiderseits ein Generationswechsel stattgefunden. Auf französischer Seite wurde als neue Präsidentin der Verschwisterung Natalie Noël ausgerufen, in Herrischried hat Hanna Schmalzried das Amt der Vorsitzenden übernommen. Der Verschwisterungsverein sei für die Zukunft gut gerüstet, ebenso wie die Verschwisterung selbst, ist Hanna Schmalzried überzeugt. Sie jedenfalls fühlt sich schon lange und dauerhaft mit der französischen Partnergemeinde von Herrischried, Le Castellet, verbunden, auch wenn sie gar nicht die ganze Zeit über in Herrischried gewohnt hat.

Die Vorsitzenden Am 11. November 1993 wurde im damaligen Café „Vogel“ in Herrischried Alexander Wagner zum Vorsitzenden des neu gegründeten Verschwisterungsvereins Herrischried-Le Castellet gewählt. Er löste den bisherigen Verschwisterungsausschuss der Gemeinde ab. Nach vier Jahren übergab er sein Amt krankheitsbedingt an Stellvertreterin Gabi Frommherz. 1999 übernahm Barbara Wagner den Vorsitz. Seither besuchte sie beinahe jedes Jahr mit einer Gruppe Le Castellet.

Zum 25-jährigen Bestehen der Verschwisterung im Jahr 2010 sei sie erstmals in Le Castellet gewesen, berichtet Hanna Schmalzried. Damals war sie gerade einmal neun Jahre alt, aber schon bei diesem ersten Besuch habe sie die französischen Freunde ins Herz geschlossen und über die Jahre hinweg Kontakt gehalten. Stets habe sie eine große Herzlichkeit und Verbundenheit in dieser Freundschaft gespürt. Als sie 2017 beispielsweise in den Ferien in Südfrankreich unterwegs gewesen ist, war zur gleichen Zeit eine Austauschgruppe aus Herrischried in Le Castellet zu Besuch. Sie wurde gleich privat angefragt, ob sie auf ihrer Reise nicht auch vorbeischauen könne, was sie dann auch realisierte. Nach ihrer Rückkehr nach Herrischried war sie 2019 auch als Jugendbetreuerin der Gruppe wieder im Austausch direkt dabei.

Le Castellet ist ein typisches provenzalisches Landstädtchen, es liegt unweit von Marseille und Toulon nahe der Mittelmeerküste. | Bild: Gemeinde Herrischried

„Als ich gefragt wurde, ob ich mir das Amt der Vereinsvorsitzenden vorstellen könnte, habe ich darauf gedrungen, dass ich das nur im Team machen möchte“, erklärt Hanna Schmalzried. Mit dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden. Auch Bürgermeister Christian Dröse betrachtet die aktuelle Lösung als gelungen. Er habe sich in die Nachfolgefrage eingeschaltet, so Dröse, nachdem Barbara Wagner den während der Corona-Zeit noch verstärkten Wunsch geäußert habe, ihr Amt in jüngere Hände zu übergeben. Er sehe in der Verschwisterung einen Auftrag der Gemeinde, auch wenn der Verein selbstständig tätig sei. Mit der Besetzung einiger Ämter durch Mitarbeiter der Gemeinde habe der Kontakt und Austausch zwischen Verein und Verwaltung optimal realisiert werden können.

Hanna Schmalzried war es auch wichtig, dass beim aktuellen Generationswechsel die Erfahrung nicht auf der Strecke bleibt. Daher, so erklärt sie, sei sie auch sehr froh, Manfred Krüger als ihren Vizevorsitzenden an ihrer Seite zu wissen, und auch Irmi Schnepel und Hubert Matt seien lange und intensiv mit der Verschwisterung vertraut. Daneben freue sie sich über das große Engagement der Jugend in Gestalt von Salome Schlegel und Marie Schübb.

Christian Dröse ergänzt, er habe bei seinen Besuchen in Le Castellet gespürt, dass beide Seiten gleichermaßen daran interessiert seien, die Fahrt wieder aufzunehmen, die die Verschwisterung vor der Corona-Zwangspause hatte. Das merke man auch daran, dass alle Aktivitäten hüben wie drüben eifrig auf Facebook verfolgt würden. Auch die Verwaltungen beider Gemeinden seien sozusagen auf einer Wellenlänge. Die beiden Gemeinden bereiten sich bereits auf das 45-jährige Bestehen im kommenden Jahr vor, und auch die regelmäßigen Austauschtermine sollen wieder wahrgenommen werden. Gerade aktuell hat sich das neu gewählte Vorstandsteam getroffen, um den Rahmen für die offizielle Verabschiedung von Barbara Wagner zu planen. Ihre große Erfahrung und ihr überragendes Wissen um die Verschwisterung, aber auch ihre ausgezeichneten Französischkenntnisse möchte der Verein auch in Zukunft nicht missen. Der Termin für die Verabschiedung wird der 21. Oktober sein.