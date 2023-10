Die Landstraße 151 zwischen Rickenbach, Görwihl und Herrischried ist endlich wieder offen. Monatelang war die L 151 zwischen Schlagsäge und der Abzweigung Segeten im Zuge einer Sanierung gesperrt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg kann der Verkehr ab dem späten Freitagnachmittag, 13. Oktober, auf der Strecke wieder Fahrt aufnehmen.

Die Freigabe der L 151 kommt gerade rechtzeitig, denn ab dem 16. Oktober muss das Wehratal wegen Forstarbeiten für mehrere Wochen gesperrt werden. Die Umleitung läuft dann über die nun wieder eröffnete L 151. Ganz ohne Bauarbeiten kommt die Landstraße aber in den kommenden zwei Wochen auch noch nicht aus.

Diese Arbeiten stehen noch aus

Weiterhin müssen die Autofahrer mit zeitweisen halbseitigen Sperrungen auf diesem Abschnitt rechnen, denn einige Restarbeiten an der Strecke müssen noch erledigt werden. Der Verkehr wird in diesen Phasen mit einer Ampel geregelt. Im Einmündungsbereich der L 153 Segeten in die L 151 soll am Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Oktober ein etwa 250 Meter langer Abschnitt der Fahrbahn saniert werden. Der Verkehr auf der L 151 ist nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg davon allerdings nicht betroffen.

Zudem wird die Geschwindigkeit auf der L 151 zwischen dem Abgang Segeten und dem Umspannwerk der ED Netze wegen noch fehlender Leitplanken auf 50 Stundenkilometer reduziert.

Unerwartete Hindernisse auf der Baustelle

Das Ende der Baustelle war eigentlich schon zu Beginn des Schuljahres vorgesehen. Nachdem dieser Termin nicht eingehalten werden konnte, verschob sich die Freigabe zunächst auf die erste Oktoberwoche – nun ist es der 13. Oktober geworden. Als Ursache für die Verzögerungen gibt der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg Matthias Henrich vor allem ungeplante, zusätzliche Arbeiten an. So wurden beispielsweise erst nach Beginn der Arbeiten weitere Schäden an der Fahrbahn festgestellt, welche dann beseitigt werden mussten. „Weiter waren im Frühsommer durch schlechte Witterung gerade in den Rutschbereichen keine Erdarbeiten möglich“, so Henrich.

Die Vollsperrung auf der Landstraße 151 war seit dem 26. Juni ein Dauerärgernis für viele Autofahrer. Folge der Sperrung waren längere Umwege durch den Hotzenwald.