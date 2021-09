von Charlotte Fröse

Die CDU konnte in Herrischried mit 29,3 Prozent die meisten Stimmen einsammeln, musste aber im Vergleich zur Bundestagswahl 2017, als 39,6 Prozent der Herrischrieder ihr ihre Stimmen gaben, deutliche Verluste hinnehmen. Im Vergleich zur diesjährigen Landtagswahl (26,2 Prozent) zeichnete sich eine leichte Steigerung ab. Felix Schreiner erhielt in Herrischried 36,66 Prozent bei den Erststimmen. 2017 wählten ihn immerhin noch 43,5 Prozent. Die Grünen holen mit 14,05 Prozent (12,6 Prozent in 2017) leicht auf, erreichen aber bei weitem nicht das sehr gute Ergebnis der letzten Landtagswahl mit 32,6 Prozent.

Ein Tag nach der Bundestagswahl sagt Katja Hauber, stellvertretende Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Herrischried: „Wir haben trotz der Verluste ein gutes Ergebnis erzielt, das auch dem Bundesdurchschnitt entspricht.“ Die Freude darüber, dass Felix Schreiner wieder in den Bundestag einziehen kann, ist bei ihr groß. „Wir kennen ihn und schätzen den guten Draht zu ihm“, betonte Hauber. Zusammen mit Rita Schwarzelüh-Sutter (SPD) seien zwei gute Kräfte in Berlin, welche den Hotzenwald im Blick hätten, betonte sie. Im Hinblick auf die Regierungsbildung hofft Hauber generell darauf, dass eine gute Regierung gebildet werden kann.

Die Grünen konnten in Herrischried nicht das sehr gute Ergebnis mit 32,6 Prozent der Landtagswahl von 2021 erreichen. Mit 14,05 Prozent bei den Zweitstimmen liegen sie im Bundestrend, der sich bei 14,8 Prozent bewegt. Generell konnten sie in Herrischried bei den Zweitstimmen ein leichtes Plus von 1,43 Prozent erreichen.

Dirk Bürklin, Sprecher vom Grünen-Ortsverband Herrischried, sagte zum Ausgang der Wahl: „Es wäre schön gewesen, wenn es mehr geworden wäre und die Themen Klimaschutz und Ökologie bei den Wählern mehr gepunktet hätten.“ Der Grünen-Kandidat Jan-Lukas Schmitt, der erstmals antrat, punktete immerhin mit 13,77 Prozent. Mit Blick auf die Regierungsbildung erwartet Bürklin, dass die Grünen mitregieren können.