Der Ausbau des Breitbandnetzes wird Herrischried geschätzt fünf Millionen Euro kosten. Förderanträge wurden beim Bund und beim Land gestellt. Eine Zusage kam vom Bund als Hauptförderer über drei Millionen Euro beziehungsweise 60 Prozent (50 Prozent Hauptförderung plus zehn Prozent als finanzschwache Gemeinde) der geschätzten zuschussfähigen Kosten. Eine Überraschung für die Gemeinde enthielt der kürzlich eingegangene Zuwendungsbescheid des Landes. Statt der, laut Bürgermeister Christof Berger nach der Verwaltungsvorschrift Breitbandförderung erwarteten 40 Prozent Förderung, beläuft sich der Zuwendungsbescheid nur auf 30 Prozent, also 1,5 Millionen Euro.

Dies will Bürgermeister Berger so nicht hinnehmen, wie er in der Gemeinderatssitzung am Montagabend den Gemeinderäten mitteilte. Der Abzug der zehn Prozent liege wohl darin begründet, dass die Gemeinde einen Eigenbeitrag von zehn Prozent zu tragen habe. Diese Rechnung sei laut Berger, vor allem im Hinblick auf die finanzschwache Gemeinde, so nicht akzeptabel. Berger berichtete, dass, wenn der Bund seine Förderung zugesagt habe, das Land weitere 40 Prozent übernehme.

Gegen den Bescheid will Berger nun Einspruch einlegen. „Dies ist ärgerlich, denn es steht einiges auf dem Spiel“, betonte er. Deshalb lohne es sich, zu kämpfen, erklärte er. Berger wird sich bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten Hilfe für seinen Widerspruch holen, bekundete er.

Für Planungsleistungen hat die Gemeinde vom Land bereits einen Zuschussbescheid über 50.000 Euro erhalten. Die Firma Tillig Geomatics hat der Gemeinde ein Angebot über die bis zur Antragstellung zurückliegenden Leistungen und für die noch restlichen anstehenden Leistungen zur Erstellung der Gesamtplanung bis zur Ausführungsplanung ein Angebot über die Netto-Summe von 33.300 Euro erstellt. Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss des entsprechenden Honorarvertrags mit der Firma zu.

Für das sogenannte PoP-Verteiler-Gebäude wurde in Herrischried ein neuer Standort festgelegt. Neu soll das Gebäude, von dem aus die Leitungen zu den einzelnen Ortsteilen ausgehen, bei den Glascontainern an der Sägestraße erstellt werden. Vorgesehen war für das Gebäude zunächst der Platz mitten im Dorf bei den öffentlichen Toiletten.