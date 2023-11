Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) stellte jüngst im Rahmen einer Bürgerinformation die geplanten Maßnahmen zum Erhalt und der Stärkung der Braunkehlchenpopulation auf dem Herrischrieder Gemeindegebiet vor. Im Anschluss diskutierte der Gemeinderat über die zur Verfügungstellung von gemeindeeigenen Grundstücken.

Die Flächen befinden sich in der Nähe des Campingplatzes in der Lochmatt, im Rotmoos zwischen Sportplatz und Lochmatt und am Sportplatz direkt. Malte Bickel, Artenschutzbetreuer beim RP, stellte die aktuelle Situation dar und erläuterte die aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen, damit das vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen in Herrischried einen passenden Lebensraum vorfindet.

Vom Aussterben bedroht

Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich dessen Population in Herrischried von 40 auf drei Brutpaare verringert. Das Braunkehlchen benötigt möglichst freie Flächen ohne Baum- und Heckenbewuchs. In den besagten Gebieten ist es nach Auffassung Bickels deshalb nötig, stehende Gehölze und Büsche zu entfernen. Die Bäume sollen bis zum Stockausschlag entfernt oder komplett mit Wurzelstock entfernt werden.

Informationen zur Population des Braunkelchens gibt Malte Bickel (rechts), Artenschutzbetreuer beim Regierungspräsidium Freiburg. Details hinterfragte der Bürgermeister Christian Dröse (links). | Bild: Andreas Böhm

Malte Bickel: „Unser Ziel ist ein deutlich offenerer Charakter der Landschaft unter Berücksichtigung ökologischer Wertigkeiten.“ Durch eine turnusgemäße Folgepflege außerhalb der Brutzeiten soll verhindert werden, dass die Gehölze nicht zurückkommen. Eine in einem Biotop stehende Pappelgruppe soll jedoch stehen bleiben. In den vergangenen Jahren sind nach Angaben von Malte Bickel schon Maßnahmen durchgeführt worden, aber seiner Meinung nach nicht beherzt genug: „Wenn eine Art vom Aussterben bedroht ist, sollte es keine halben Sachen geben. Wenn man konsequent ist, kann man das Braunkelchen halten“. Und Bickel ergänzte: „Wir können schon wieder zehn Brutpaare hinbekommen“. Eine Garantie für den Erfolg konnte der Artenschutzbetreuer aber nicht geben.

Rusi Apel erklärt die Situation

Rudi Apel von der Nabu-Gruppe Görwihl, ein Experte auf dem Gebiet des Vogelschutzes, erklärte das Verhalten der Braunkelchen: „Die Vögel kommen immer in das selbe Gebiet zurück. Eine Neubesiedelung ist schwierig, wenn sie mal weg sind.“

Roland Frank, der privater Eigentümer eines betroffenen Grundstückes ist, erklärte, dass sich seit 2019 das Biotop nicht groß verändert habe. Er mahnte zur Vorsicht beim Eingriff in ein Biotop: „Manche Eingriffe können nicht rückgängig gemacht werden“, so Frank. In einem Brief an den Gemeinderat hatte er eine vernünftige Lösung gefordert. Das Vorhaben des RP bezeichnete Roland Frank als Experiment.

In der anschließenden Ratssitzung wurde der zur Verfügungstellung von gemeindeeigenen Grundstücken im unteren Bereich Lochmatt und beim Sportplatz zugestimmt. Im Bereich Rotmoos lehnte der Gemeinderat dies ab. Vor der Abstimmung wurden Meinungen ausgetauscht. FW-Gemeinderat Manfred Krüger: „In dem Schreiben von Roland Frank finde ich mich wieder.“ Annekatrin Mickel von den Grünen sagte: „Ich tue mich als Ökologin schwer, einfach Tabula rasa zu machen. Wir schießen wahnsinnig über das Ziel hinaus.“ Und Dirk Bürklin (Grüne) ergänzte: „Wir sollten uns die Flächen einzeln vornehmen.“

Das Braunkehlchen

Der vom Aussterben bedrohte Vogel besiedelt offene Landschaften in der Ebene und in den Mittelgebirgen. Der Bestand in Deutschland bewegt sich zwischen 19.500 und 35.000 Brutpaaren. Das Braunkehlchen steht auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Als Zugvogel überwintert es am Äquator oder noch weiter südlich und legt auf seiner Zugstrecke oftmals rund 8.000 Kilometer zurück. Am Feldberg und auf der Baar befinden sich noch geeignete Flächen, wo sich das Braunkelchen angesiedelt hat.