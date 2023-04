Die Bushaltestelle für Linienbusse am Steinernen Kreuz an der Landesstraße L 151 muss verlegt werden. Nach Untersuchungen seitens der zuständigen Behörden wurde die Situation im Bereich der Bushaltestelle als gefährlich eingestuft. Es wurde festgestellt, dass die aktuelle Haltestelle mit Buchten an der Landesstraße eine Gefahr besonders für Kinder darstellt, die die Straße überqueren müssen.

Inzwischen sind die Untersuchungen des Regierungspräsidiums abgeschlossen. Es wurden fünf Varianten für eine Verlegung der Haltestelle im Herrischrieder Gemeinderat vorgelegt. Die Räte sollten sich in der jüngsten Sitzung für eine Vorzugsvariante entscheiden. Die Varianten unterscheiden sich nicht nur in deren Lage, sondern auch bei den entstehenden Kosten. Das Regierungspräsidium favorisierte die Variante fünf. Andere Behörden tendierten mehrheitlich für Variante drei. Hier würde die neue Haltestelle auf dem Areal nach der Einmündung nach Wehrhalden, von Todtmoos her kommend, entstehen. An der Stelle befindet sich aktuell eine Wandertafel. Die Einfahrt Richtung Todtmoos und Görwihl soll durch eine Linksabbiegespur auf der Landesstraße erfolgen, die Ausfahrt über die Gemeindestraße, die nach Wehrhalden führt. Für die Buslinie nach Süden Richtung Herrischried erfolgt die Einfahrt umgekehrt.

Bei dieser Variante würden die Busbuchten links und rechts der Straße entfallen. Die Varianten wurden im Gemeinderat diskutiert und Meinungen ausgetauscht. Rätin Annekatrin Mickel bemängelte bei Variante drei die ihrer Meinung nach nur schwer einzusehende Ausfahrt auf die Landesstraße von Todtmoos her. Sie plädierte für Variante vier. Hier würde auf demselben Areal eine Schleife mit Aus- und Einfahrt auf die Gemeindestraße entstehen. Der Gemeinderat votierte jedoch mehrheitlich für Variante drei.

Hier werden die Kosten auf 200.000 Euro geschätzt. Die Kosten für den Rückbau der alten Haltestelle und das Anlegen einer neuen übernimmt das Land. Deren Unterhaltung liegt in der Verantwortung der Gemeinde Herrischried. Der Eigentümer des betreffenden Grundstücks wäre laut Bürgermeister Christian Dröse bereit, dieses zu tauschen. Somit wäre der Weg für den Bau der neuen Haltestelle frei.