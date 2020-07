In einer SÜDKURIER-Diskussionsrunde treffen die drei Herrischrieder Bürgermeisterkandidaten am heutigen Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr direkt aufeinander. Die Moderatoren des Abends, Markus Vonberg und Andreas Gerber, bieten damit den Wählerinnen und Wählern einen letzten Kandidatencheck vor der Wahl am 19. Juli. Die Veranstaltung findet in der Herrischrieder Rotmooshalle statt.

Die Plätze sind limitiert, deshalb ist die Anmeldungen (per Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de) wünschenswert. Aber auch spontan ist ein Besuch der Podiumsdiskussion noch möglich. Wichtig ist: Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt Maskenpflicht, auf den Sitzplätzen kann die Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln dann abgenommen werden. Eine Registrierung der Besucher am Eingang ist nach der geltenden Corona-Verordnung erforderlich.

Manfred Krüger, Christian Dröse, Annekatrin Mickel | Bild: Foto Forstmeyer, Johannes Meger Photography, Charlotte Fröse

Die Rotmooshalle mit einer sehr weitläufigen, coronagerechten Bestuhlung fasst nur 100 Personen. Deshalb bieten auch wir vom SÜDKURIER einen Live-Stream im Internet an. Den Live-Stream zur SÜDKURIER-Podiumsdiskussion am Dienstagabend erreichen Sie über den Link https://www.suedkurier.de/10553474. Der Link ist für SÜDKURIER-Online-Kunden freigeschaltet. Wer noch nicht Online-Kunde unseres Medienhauses ist, kann sich ganz einfach für vier Wochen gratis anmelden und damit auch die Podiumsdiskussion am Dienstagabend gratis verfolgen.

