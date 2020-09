von Charlotte Fröse

Im Rücken Herrischried, in Form des eingravierten Schriftzuges auf der Lehne der vom Gemeinderat zum Abschied für Christof Berger angefertigten Ruhebank, im Blickfeld den Apfelbaum, ein Geschenk der Mitarbeiter im Rathaus und vor sich der Garten, der darauf wartet, von Christof Berger gestaltet zu werden: so lässt es sich gut in die Zeit des Ruhestands blicken. Am Dienstagabend wurde Christof Berger nach etwas mehr als 16 Jahren Amtszeit Bürgermeister in den Ruhestand verabschiedet.

Christof Berger, im Bild mit Ehefrau Hildegard, kann sich nun auf einer Bank ausruhen, ein Geschenk des Gemeinderats. | Bild: Charlotte Fröse

Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Gottschalk, der die Moderation der Feier in der Rotmooshalle übernommen hatte, sagte: „Bürgermeister von Herrischried zu sein, ist das schönste Amt.“ Und er betonte, man müsse angefressen sein, um so ein Amt zu übernehmen, in einer armen, aber schönen Gemeinde. Christof Berger habe diese Herausforderung angenommen und gemeistert. „Die Latte für den Nachfolger liegt hoch“, betonte Gottschalk.

„Christof Berger hat viel für Herrischried erreicht und die Gemeinde in die Zukunft geführt“, lobte Landrat Martin Kistler den scheidenden Bürgermeister und er sprach ihm seinen Dank für das Geleistete aus. Er habe sich immer für die Bürger eingesetzt und in seinem Amt eine eigene deutliche Handschrift hinterlassen. Kistler lobte zudem Bergers sorgfältigen und ausgezeichneten Umgang mit den finanziellen Mitteln sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt.

Die Laudatio auf Christof Berger zu halten, oblag dem Alt-Gemeinderat Helmut Eckert, der als Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter 15 Jahre lang Bergers Amtszeit begleitete. „Mit überdurchschnittlichem Einsatz, mit Zielstrebigkeit und Mut ging Christof Berger daran, die Probleme, die sich ihm boten, zu lösen und die Entwicklung der Gemeinde auf vielen Gebieten voran zu bringen“, fasste Eckert zusammen. In seiner Amtszeit habe er seine Arbeitskraft, Kreativität, Integrität und sein Können für alle eingesetzt. Berger sei stets Vermittler, Diplomat, Schlichter und ab und zu auch Stoßdämpfer auf holpriger Piste gewesen. Die Gemeinde habe von einer erfolgreichen Gemeindepolitik profitiert, sagte Eckert.

Zahlen

Der Alt-Gemeinderat wartete auch mit großen Zahlen auf. Der Gesamtbetrag der Investitionen aller Aufgabenbereiche zusammengefasst, betrug in der Amtszeit Bergers, die bis Ende August dauerte, 16.631.000 Euro. Mit den bereits bewilligten, aber noch nicht abgerufenen weiteren Zuschüssen für Schule und Feuerwehr erhöhe sich die Summe sogar auf 23.037.000 Euro, rechnete Eckert vor. 24 Prozent der Summe sind Eigenmittel der Gemeinde und nur acht Prozent betreffen neue Kredite. „Christof Berger hat sich große Verdienste für die Gemeinde erworben“, fasste Eckert zusammen.

Rechnungsamtsleiter Roland Frank blickte auf eine lange und fruchtbare Zeit der guten Zusammenarbeit mit Bürgermeister Berger und dem Team der Mitarbeiter zurück, in der er Berger immer als herzlich erlebt habe, wie er versicherte. Frank hob zudem Bergers Rechtstreue hervor.

Dank

Im Namen des Bürgermeisterverbands sprach Michael Scharf, Rathauschef der Stadt Bonndorf, dem scheidenden Bürgermeister großen Dank aus. Berger habe stets mit großer Gelassenheit schwierige Themen gemeistert, ganz nach dem Motto der Bundeskanzlerin: „Wir schaffen das“. Abschiedsworte gab es zudem von der Schulleiterin Marianne Husemann, Pfarrer Bernhard Stahlberger sowie Peter Matt, Vorsitzender der Trachtenkapelle Hogschür. Viele persönliche Worte des Dankes für sein Engagement erreichten Berger auch in digitalen Form von den Herrischrieder Vereinen, die nicht alle persönlich anwesend sein konnten. Die Hygieneauflagen während der Corona-Pandemie machten eine Feier mit vielen Gästen unmöglich. Dennoch ist es den Herrischriedern gelungen, einen stimmungsvollen Abend mit etwa 100 Gästen zu gestalten. Musikalisch begleitet wurde die Feier durch Ensembles der Trachtenkapellen Herrischried und Hogschür.

Mit finalen Worten bedankte sich Christof Berger bei allen Weggefährten seiner Amtszeit, in der er immer das Ziel, nicht das Problem im Auge gehabt habe. Er sagte zusammenfassend: „Es ist gut gelaufen, danke für den gemeinsam gegangenen Weg.“