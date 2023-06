Auch wenn Herrischried keine Stadt ist, macht sie auch in diesem Jahr wieder beim Stadtradeln mit. Die Auftaktveranstaltung dazu fand am Stehlesee statt. Knapp 70 Radelnde haben sich bei herrlichem Sommerwetter getroffen, um gemeinsam mit Bürgermeister Christian Dröse und seiner Familie die dreiwöchige Aktion zu starten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die etwas mehr als zehn Kilometer lange Strecke führte von Herrischried direkt auf die Anhöhe des Ödlands und dann auf dem Bergrücken über die Bergstationen der beiden Skilifte bis nach Niedergebisbach. Von dort ging es weiter über den Hauptort zurück an den Stehlesee. Alle Altersgruppen waren vertreten und es war eine Veranstaltung, die allen Freude machte. Sollten es mehr als 100 Teilnehmer an der Auftaktveranstaltung sein, sollten diese eine Freikarte ins Freibad erhalten. Obwohl der Bürgermeister eigentlich die Wette gewonnen hat, entschied er sich spontan, an die Radler doch die mitgebrachten Gutscheine zu verteilen, was für großen Applaus sorgte.

Zurück am Stehlesee erhielt jeder zur Stärkung eine Grillwurst und Freigetränke. Danach machten sich viele auf, um noch weitere Kilometer für Herrischried zu sammeln. Dies ist noch bis zum 7. Juli möglich, und alle hoffen, dass Herrischried es schafft, den Landkreispokal nach Herrischried zu holen