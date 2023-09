Herrischried – Aus Anlass der Fairen Woche, die in diesem Jahr von 15. bis 29. September stattfindet, hat die Gemeinde Herrischried am Dienstag zu einem fairen Essen in die Mensa der Gemeinschaftsschule Hotzenwald eingeladen. Mit dabei waren zwei Gemeinderäte aus Rickenbach, denn Herrischrieds Nachbargemeinde möchte sich ebenfalls als Fairtrade-Gemeinde zertifizieren lassen.

Gemüsecurry mit Reis, Salat und als Nachtisch ein Muffin standen auf der Speisekarte. Am Essen hatten sich neben Bürgermeister Christian Dröse, Markus Huber, Mitglied der Herrischrieder Fairtrade-Steuerungsgruppe und Schulleiterin Marianne Husemann auch die Rickenbacher Gemeinderäte Margrit Eckert-Schneider und Peter Kermisch teilgenommen. Sie wollen die Bemühungen der Gemeinde Rickenbach um eine Fairtrade-Zertifizierung in die Hand nehmen und haben sich in Herrischried informiert.

Zwischen 120 und 150 Mahlzeiten werden in der Küche der Gemeinschaftsschule täglich frisch zubereitet, auf geliefertes und aufgewärmtes Essen verzichtet man, sagte Schulleiterin Husemann. „Hausmannskost in Perfektion“, nannte es Bürgermeister Dröse. Rund 30 Mahlzeiten werden an die Grundschule in Rickenbach geliefert. Zubereitet werden die Mahlzeiten so weit wie möglich mit regionalen und fair gehandelten Produkten, auf Fleisch wird weitgehend verzichtet. Gerichte mit Fleisch sind die Ausnahme und es wird immer eine Alternative angeboten. Auf Anweisung von Bürgermeister Dröse wird im Ort eingekauft, zu fairem Handel gehöre auch Regionales ohne weite Wege, erklärte er. Das Konzept der Mensa komme bei Eltern gut an und biete den Schülern die Gelegenheit, Unbekanntes kennenzulernen, so Schulleiterin Husemann.

Fairer Handel sei ein immer aktuelles Thema, aber kein Selbstläufer, es gelte, die Bürger auf diesem Weg mitzunehmen, erklärte der Rathauschef und nannte als Beispiel die Einführung von fair gehandelten Kaffee in der Eissporthalle. Auch die Vereine kommen mit ins Boot. Bei vielen Festen werde auf Getränke großer Unternehmen verzichtet und auf regionale Produkte gesetzt, zeigte Markus Huber auf. Aber faire Produkte gingen über Bananen, Kaffee und Schokolade hinaus, auch fair gehandelte Textilien seien ein großes Thema. Auch da könne man die Menschen mitnehmen, ist er überzeugt und nannte ein Beispiel: Die Trachtenkapelle hatte nach dem Hinweis bei der Vereinskleidung auf die Lieferung durch den vorgesehenen Produzenten verzichtet und stattdessen auf Produkte eines Unternehmens gesetzt, das zwar noch nicht entsprechend zertifiziert, aber in Sachen Fairtrade auf dem richtigen Weg sei, formulierte es Huber.

Als erst zweite Kommune im Landkreis Waldshut wurde Herrischried 2014 als Fairtrade-Gemeinde zertifiziert, und die Zertifizierung seither alle zwei Jahre ohne Probleme bestätigt. Und auch die Gemeinde Rickenbach macht sich nun auf den Weg zur Fairtrade-Gemeinde, Margret Eckert-Schneider und Peter Kermisch werden die Zügel in die Hand nehmen. Für sie war das gemeinsame Essen eine gute Gelegenheit, sich zu informieren.

Man hoffe, von den Erfahrungen aus Herrischried profitierten zu können, schließlich habe man dort einen Vorsprung von neun Jahren, sagte Kermisch dazu. Und vonseiten der Herrischrieder wurde gerne Unterstützung zugesagt. Wichtig sei, das Thema immer wieder zu kommunizieren. Wo Menschen zusammenkämen, biete sich die Möglichkeit fairer Gestaltung, so ihre Erfahrung. Am Tisch war man sich am Ende einig, was das Essen betrifft: „sehr, sehr lecker“ und „hervorragend wie immer“, lautete das Urteil.

Termin: Am kommenden Sonntag, 24. September, findet anlässlich der Fairen Woche um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter Mitwirkung der Steuerungsgruppe in der Pfarrkirche St. Zeno in Herrischried statt, anschließend gibt es einen Apéro.