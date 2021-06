von Charlotte Fröse

Schon seit etlichen Jahren sind die Friedhofsgebühren in Herrischried nicht mehr kostendeckend. Dadurch entsteht der Gemeinde jährlich ein nicht unerheblicher Verlust. Das soll nun anders werden. Der Gemeinderat votierte in der Sitzung am Montagabend einstimmig dafür, die Bestattungsgebühren entsprechend den tatsächlich anfallenden Kosten zu erhöhen.

In einigen Fällen bedeutet dies bis zu mehr als das Doppelte, sogar das Dreifache oder mehr, der bisherigen Gebühren. Einige Bestattungsgebühren wurden neu aufgenommen. Tamara Sibold von der Gemeindeverwaltung stellte dem Gremium die Gebührenkalkulation des Friedhofs vor.

Nicht mehr kostendeckend

Die letzte Gebührenerhöhung wurde 1996 vorgenommen und die damals festgesetzten Gebühren sind schon längst nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht mehr kostendeckend. Ein Vergleich der Gebühren mit den Nachbargemeinden Rickenbach und Görwihl, den Tamara Sibold vorlegte, zeigte zudem, dass Herrischried die weitaus niedrigsten Gebührensätze im Bereich des Friedhofs aufweise. „Es gibt einiges zu erhöhen“, betonte Tamara Sibold. Die Erhöhungen umfassen quasi alle Bereiche rund um die Bestattung. Ein niedriger Gebührensatz, deutlich unter der Deckungssumme, war schon bisher gewollt für Personen unter sechs Jahren gegeben. Dies soll auch in Zukunft so gehandhabt werden.

Die neuen Bestattungsgebühren Neufestsetzung der Bestattungsgebühren auf dem Herrischrieder Friedhof (Auszug, in Klammern die bisherigen Gebühren). Bestattungen einfachtief, Personen über sechs Jahren (Öffnen und Schließen eines Grabes) 520 Euro (360 Euro); Personen unter sechs Jahren 250 Euro (180 Euro). Reihengrab Personen über sechs Jahren 910 Euro (310 Euro); Personen unter sechs Jahren 250 Euro (180 Euro). Urnengrab 310 Euro (180 Euro). Urnenwahlgrab 1.190 Euro (310 Euro). Baumurnenreihengrab (neu) 590 Euro. Halbanonymes Urnenreihengrab, inklusive Stele, (neu) 430 Euro.

Sowohl die Bestattung wie das Reihengrab für Kinder unter sechs Jahren sollen demnach zwar angepasst, aber nicht kostendeckend erhoben werden. Bisher wurden dafür jeweils 180 Euro erhoben, zukünftig sollen dafür jeweils 250 Euro an Gebühren anfallen. Einige Bestattungsformen wurden neu in den Gebührenkatalog aufgenommen, wie eine Bestattung in einem halbanonymen Urnenreihengrab oder einem Baumurnengrab. Gebühren die nicht ausdrücklich im Verzeichnis ausgewiesen sind, sollen nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet werden.

Zustimmung ohne Diskussion

Oftmals sei in der Vergangenheit eine Gebührenerhöhung heikel diskutiert worden, aber nun sei die Situation so, dass die Gebühren erhöht werden müssten, um weitere Defizite zu verringern, argumentierte die Verwaltung. Der Gemeinderat vertrat ebenfalls diese Meinung und stimmte ohne Einwände dem weiteren Vorgehen zu. Die Gebühren sollen nach unten auf volle Zehner entsprechend der tatsächlichen Ist-Kosten abgerundet werden. Eine Aufrundung wäre nicht erlaubt, betonte Bürgermeister Christian Dröse, da der Friedhof keine Gewinne abwerfen dürfe. Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung befürwortete der Gemeinderat eine Änderung der Friedhofssatzung und er sprach sich für eine Anpassung der Gebührenkalkulation aus.

Herrischried Das Herrischrieder Gewerbe zeigt seine Bandbreite Das könnte Sie auch interessieren

In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen soll nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht die Änderung der Friedhofssatzung beschlossen werden.