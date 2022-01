Mit dem Motorschlitten der Bergwacht ist am Freitag einem Ehepaar bei Herrischried aus einer misslichen Lage geholfen worden. Bereits in den Mittagsstunden dürfte sich der 86 Jahre alte Mann mit seinem Auto im Schnee festgefahren haben. Er hatte einen nicht geräumten Verbindungsweg in Richtung Wehrhalden befahren, als ihm ein umgestürzter Baum den weiteren Weg versperrte. Beim Wenden blieb dann das Auto stecken. Der Mann verständigte die Rettungskräfte, da er und seine an den Rollstuhl gebundene Ehefrau selbständig nicht mehr wegkamen. Mit dem Motorschlitten der verständigten Bergwacht konnte das Ehepaar über den vereisten und verschneiten Weg gefahrlos zurückgebracht werden.