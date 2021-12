Herrischried vor 1 Stunde

Bei den Investitionen konzentriert sich Gemeinde auf Pflichtaufgaben

Der Haushaltsplan der Gemeinde Herrischried für das Jahr 2022 befindet sich derzeit noch in Arbeit. In der Sitzung des Gemeinderats legte Gemeindekämmerer Roland Frank den Gemeinderäten dennoch schon ein umfangreiches Zahlenmaterial im Entwurfsmodus vor. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr, am 24. Januar, soll der Haushalt 2022 beraten und verabschiedet werden.