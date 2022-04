von sk

Den Überschlag ihres Autos hat eine 45 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 13.50 Uhr, auf der Kreisstraße 6533 vor Herrischried mit leichten Verletzungen überstanden. Die Autofahrerin war während eines Hagelschauers ins Schleudern geraten. Ihr Wagen prallte neben der Straße gegen einen Abwasserschacht und überschlug sich in der Folge. Die Frau konnte sich selbst aus ihrem schwer beschädigten Auto befreien. Mit leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei gut 20.000 Euro.

Lörrach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Beträchtlicher Sachschaden hatte ein Brand am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Lörracher Siedlungsstraße zur Folge. Wie die Polizei meldet, wurde dort kurz vor 12 Uhr starker Rauch aus den Fenstern sichtbar. Die alarmierte Feuerwehr konnte im dritten Obergeschoss einen Wohnungsbrand lokalisieren, welcher rasch gelöscht wurde. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Brand dürfte in der Küche ausgebrochen sein und zog sich durch die ganze Wohnung. Auch der gemeinsame Hausflur des Mehrfamilienhauses wurde wohl durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, ebenso die Schadenshöhe, die nach ersten Einschätzungen aber sehr beträchtlich sein könnte. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schopfheim: Einbrecher stehlen Tresor mit Rubbellosen

Einen etwa 100 Kilogramm schweren Tresor sowie eine Vielzahl von Zigarettenstangen stahlen Unbekannte in dem Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, aus einem Kiosk in Lörrach. Dazu hebelten sie an der Rückseite des Gebäudes an der Hebelstraße ein Fenster. In dem entwendeten Tresor befanden sich Bargeld sowie Rubbellose. Nach Sachlage wurde die Eingangstür des Kiosks von innen aufgebrochen um das Diebesgut über die Hebelstraße fort zu transportieren. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben.