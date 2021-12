von sk

Das Auto eines 31-jährigen Mannes ist am Freitag gegen 5.15 Uhr im Bereich der Schellenbergstraße in Herrischried aus noch unklaren Gründen in Flammen aufgegangen. Laut Mitteilung der Polizei hatte der Mann während der Fahrt zunächst Probleme bei der Bremswirkung seines Autos bemerkt.

Nach dem Aussteigen sah er eine Glutbildung im Motorbereich. Noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, den die Polizei auf eine Höhe von 7000 Euro schätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Herrischried kam mit 18 Mann und drei Einsatzfahrzeugen an den Ort des Geschehens und kümmerte sich um das Löschen des brennenden Fahrzeugs.