Herrischried (pm/fli) Das frisch sanierte WC-Haus am Herrischrieder Dorfplatz besichtigten am Freitag, 13. Oktober, Bürgermeister Christian Dröse sowie Johannes und Yvonne Eckert, die Inhaber der örtlichen Firma Farben Eckert. Mit dabei waren natürlich auch die eigentlichen Akteure des Azubi-Projektes, die fünf Auszubildenden des Malerbetriebs.

Jeweils zu Beginn eines Ausbildungsjahres gibt die Firma Farben Eckert ihren Auszubildenden die Möglichkeit, mit einem speziellen Projekt in das neue Ausbildungsjahr zu starten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die „Neuen“ lernen dabei von der Erfahrenen. Einer der Auszubildenden die das Projekt bewerkstelligen befindet sich demnach am Beginn seiner Ausbildung. Zwei Auszubildende sind bereits im 2. Lehrjahr und ein Azubi ist bereits im 3. Lehrjahr. In diesem Jahr hatte die Firma Farben Eckert die Idee, das WC-Haus auf dem Dorfplatz in Herrischried zu sanieren. Bürgermeister Christian Dröse nahm das Angebot gerne an. In erster Linie deshalb, um solche Ausbildungsprojekte unterstützen, andererseits wurden der Gemeinde keine Kosten für die Arbeiten in Rechnung gestellt. Die Sanierungskosten beliefen sich auf rund 6000 Euro. Somit profitierten alle Beteiligten. Die fünf Auszubildenden haben in Eigenregie in sieben Arbeitstagen das komplette WC-Häuschen saniert. Herausgekommen ist ein Ergebnis, welches sich wirklich sehen lassen kann.

Die Idee für diese Aktionen stammt ursprünglich aus dem Bericht in einer Fachzeitschrift. Diese griff Johannes Eckert auf und wendet sie nun gerne in seinem Ausbildungsbetrieb an. Die Auszubildenden können hierbei ihre Selbstständigkeit testen und im Team komplexe Aufgabe lösen. Von der Planung über die Materialauswahl und die Ausführung der Arbeiten liegt alles in den Händen der Auszubildenden.

Farben Eckert bildet seit 1982 bereits insgesamt 41 Lehrlinge erfolgreich aus. Fünf der Ehemaligen sind noch immer im Betrieb in Anstellung.