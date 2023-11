Die diesjährige Mitgliederversammlung des Kindergartens Wespennest am 21. Dezember wird voraussichtlich die letzte sein. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Fördervereins Kindergarten Wespennest HV standen nicht die Neuwahlen des Vorstandes, sondern die Auflösung des Vereins zum Jahresende.

Nach der Auflösung des Kindergartens Wespennest gründeten seine ehemaligen Mitglieder den Förderverein Kindergarten Wespennest. Die Vereinsgründung wurde angestrebt, da der Kindergarten seit Januar 2018 unter kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Herrischried betrieben wurde. Mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnten viele Sachleistungen und Spielgeräte für die Kinder finanziert werden.

Im vergangenen Jahr bedurfte es viel Anschubhilfe von Bürgermeister Christian Dröse, bis ein neues Vorstandsteam gewählt werden konnte. Vor zwei drei Jahren fand der Aufruf zur neuen Besetzung der Ämter keinerlei Beachtung. Beim Übergang von privater zur kommunalen Trägerschaft war das Interesse sehr groß. Neue Eltern hingegen traten nicht mehr bei. So betrug die Mitgliederzahl in 2022 noch knapp 30 und zum heutigen Tage nur noch an die 20. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Fördervereins wird nicht mehr gesehen.

„Der Förderverein war eine tolle Sache. Es konnten viele schöne Sachen angeschafft werden wie zuletzt die Matschküche und ein weiteres Zelt für den Kunsthandwerkermarkt“, berichtete Daniela Lleshaj in ihrem Geschäftsbericht. Weil Anschaffungen geschoben wurden, wies sie einen schönen Kassenstand aus.

Auch Bürgermeister Christian Dröse sah keine Notwendigkeit mehr für einen Förderverein zur Unterstützung des Kindergartens Wespennest. „Die Elterninitiative bleibt sicher erhalten. Die Haupteinnahmequelle, der Kuchenverkauf beim jährlichen Kunststückchen-Markt, kann gut unter der Ägide der Gemeinde durchgeführt werden“, war sein abschließendes Resümee.

Einstimmig beschloss Vivien Braune als Vorsitzende, Vize Maria Vögele, Daniela Lleshaj als Schriftführerin und die Kassenwartin Karin Lanzen eine Mitgliederversammlung Mitte Dezember einzuberufen, mit dem Ziel, die Auflösung des Fördervereins auf Ende Jahr mit einer Dreiviertelmehrheit zu beschließen. Gemäß Vereinssatzung geht das allfällige Vereinsvermögen an die Gemeinde, die es für den Kindergarten verwenden muss.

