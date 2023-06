Herrischried macht wieder beim Stadtradeln mit. Erstmals beim Wettbewerb dabei war die Gemeinde in 2022. Über 55.000 km kamen in drei Wochen zusammen, was Herrischried den zweiten Platz im Landkreis Waldshut einbrachte. Daran soll nun dieses Jahr angeknüpft werden.

„Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen im vergangenen Jahr erhalten. Die Leute hatten einfach Spaß daran, und wollten 2023 unbedingt wieder mitmachen“, so Bürgermeister Dröse über die Beweggründe zur erneuten Teilnahme. Das Stadtradeln dauert drei Wochen lang vom 17. Juni bis einschließlich 7. Juli 2023. Wie schon im letzten Jahr, wird es ein Opening am 17. Juni geben. Um 10 Uhr treffen sich alle um gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Runde um Herrischried zu drehen und so die ersten Kilometer gemeinsam zu sammeln.

Letztes Jahr kratzte man bei der Teilnehmerzahl knapp an der 100er-Marke. Das soll in diesem Jahr getoppt werden. Daher ruft der Bürgermeister folgende Wette aus: „Wenn es mehr als 100 Teilnehmer gibt, erhält jeder Teilnehmer wahlweise einen Gutschein ins Herrischrieder Hallenbad, die Eissporthalle oder den Herrischrieder Minigolfplatz.

Nach der Rückkehr erhält jeder Teilnehmer, egal ob jung oder alt, ein Gratisgetränk und eine Grillwurst am Kiosk Stehlesee. Die Route dauert rund eine Stunde bis eineinhalb Stunden und sollte mit dem E-Bike gefahren werden. Erfahrene und konditionell gut Trainierte können auch mit einem normalen Fahrrad teilnehmen. „Ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr den ersten Platz des Landkreises nach Herrischried holen werden. Hauptsächlich freue ich mich aber auf viele tolle Stunden, und Begegnungen auf dem Fahrrad in den kommenden drei Wochen“, so der Bürgermeister weiter.

Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.stadtradeln.de. Die Kilometer können am einfachsten per App registriert werden. Wer dies nicht möchte, wendet sich per E-Mail an stadtradeln@herrischried.de oder per Telefon unter 07764 92000 und erhält so einen manuellen Erfassungsbogen.