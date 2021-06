von Charlotte Fröse

„Leben wir im Hotzenwald noch sicher?“ – diese Frage beantwortete Ralf Kaiser, Leiter des Polizeipostens Görwihl, so: „Uns geht es eigentlich relativ ganz gut.“ Am Montagabend stellte er in der Sitzung des Gemeinderats die Kriminal- und Verkehrsstatistik aus dem Jahr 2020 vor. Das Fazit bezogen auf den Bereich des Landkreises Waldshut: Insgesamt sind die Straftaten im Vergleich zu 2019 um 8,1 Prozent oder 534 Fälle gesunken. Die Aufklärungsquote liegt im Landkreis bei 64 Prozent, die vom Polizeiposten Görwihl sogar gleichbleibend hoch bei 74,9 Prozent.

Der Görwihler Posten hatte es 2020 mit 193 Kriminalfällen zu tun, 54 Fälle betrafen Herrischried. Davon waren 32 Fälle im Bereich der Körperverletzung (zehn) in Klammern die Zahlen Herrischried betreffend, auf Diebstahl entfielen 25 Fälle (vier), im Bereich Betrug gab es 38 Fälle (acht), Sachbeschädigung wurden 23 Fälle (elf) aufgeführt, im Bereich der Rauschgiftkriminalität gab es zwölf Fälle (fünf) und ein Fall betraf das Ausländergesetz (null). In keiner der drei Gemeinden kam es zu Sexualdelikten. 64 Verkehrsunfälle wurden registriert, 13 ereigneten sich im Bereich Herrischried. Zwei Tote (null) waren zu beklagen sowie 19 Leicht- und 15 Schwerverletzte (fünf/drei). Die Wohnungseinbrüche haben sich im Bereich des Landkreises im Vergleich zum Vorjahr von 47 auf 30 verringert und die Aufklärungsrate ist in diesem Bereich fast um das Doppelte von 27,7 Prozent auf 50 Prozent gestiegen.

Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt zu

Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt auch im regionalen Bereich stark zu und erreichte einen Hochstand seit zehn Jahren. Allein im Landkreis Waldshut wurden im Vorjahr 51 Fälle verzeichnet. Zugenommen haben auch die Fälle häuslicher Gewalt, was Ralf Kaiser auch auf die Corona-Situation zurückführte. 2020 wurden im Landkreis 184 derartige Fälle, 19 mehr als im Vorjahr, gezählt. Davon sind mit einem Anteil von 78 Prozent vor allem Frauen betroffen. Eine Steigerung um 38 Fälle auf 52 ist im Bereich der Wirtschaftskriminalität zu verzeichnen. Ein Rückgang ist bei den Diebstählen um 293 auf 1.372 Fälle zu verzeichnen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg gibt es nur zwei Polizeiposten mit einer Besetzung von drei Personen. Der Posten Görwihl, er ist für Görwihl, Herrischried und Rickenbach mit rund 11.011 Einwohnern zuständig, ist einer davon. Ralf Kaiser leitet seit über fünf Jahren den Posten in Görwihl. Bürgermeister Christian Dröse lobte die Arbeit des Polizeipostensmit den Worten: „Danke, dass ihr so gut auf uns aufpasst.“