von Karin Steinebrunner

Die Freilichtbühne Klausenhof muss sich nach der langen Corona-Pause neu strukturieren. Einige Mitglieder der Schauspieltruppe wollten ihre Mitwirkung gerne in jüngere Hände abgeben, andere stehen aufgrund auswärtiger Ausbildung oder grundsätzlicher Umorientierung nicht mehr zur Verfügung. Um die Lücken möglichst schnell zu schließen, kam die Idee auf, Workshops anzubieten und neue Schauspielinteressenten zu finden.

Den ersten Workshop hielt jetzt Bettina Bohn im Klausenhof ab. Als Frau von Haus- und Hofautor Markus Manfred Jung kennt sie nicht nur die Spielstätte und die „Klausenhöfer“ bestens, sondern als ausgebildete Spielleiterin mit zehnjähriger Berufserfahrung bringt sie auch das notwendige Handwerkszeug mit.

Eine Hand voll Neulinge

Gekommen waren eine Hand voll Neulinge, dazu rund 15 bekannte Gesichter, darunter sowohl Gründungsmitglieder der Schauspieltruppe, die ihr seit nunmehr 39 Jahren die Treue gehalten haben, als auch den Kinderschuhen inzwischen entwachsene Nachwuchsschauspieler. Altersmäßig konnte die Vorsitzende Yvonne Fischer-Lueg also eine bunte Mischung willkommen heißen. Die Schauspielinteressierten waren nicht nur von Herrischried selbst dabei, sondern auch in Rickenbach, Görwihl, Todtmoos und Wehr.

Bettina Bohn hatte eine große Palette unterschiedlicher Aufgabenstellungen im Gepäck. Zunächst einmal fragte sie die Anwesenden, was für sie persönlich den Spaß am Theaterspielen ausmache. Das Gruppenerlebnis, das Schlüpfen in eine Rolle, Alltagszwänge abzulegen, Hemmungen zu verlieren, neue Seiten an sich selbst zu erfahren, waren einige der Antworten.

Aber auch, speziell auf das Repertoire der Freilichtbühne bezogen, das Eintauchen in die Vergangenheit, die Auseinandersetzung mit der Geschichte oder das Erlebnis von Heimat wurden genannt. Sie selbst hob zunächst den Freiraum zum Experimentieren in den Vordergrund, Charaktere, Stimmungen, Gefühlslagen, Eigenschaften auszuprobieren.

Als probates Mittel hierzu stellte sie ganz unterschiedliche Formen der Improvisation vor und ließ die Teilnehmer des Workshops Spiele und Übungen machen, angefangen vom Weiterreichen eines imaginären Gegenstandes über verschiedene Arten zu Gehen bis hin zu Paarübungen und kleinen Sketchen.

Kleine Improvisationen

Zu angenehmer Musik im Hintergrund etwa gab sie verschiedene Geschwindigkeiten des Gehens vor, ging von der reinen Bewegung dann zum Gehen in einer bestimmten Haltung über. Von dieser ersten Einstimmung ging es dann weiter zu Paarübungen wie dem Spiegeln der Bewegung des Gegenüber, und nach einer größeren Pause folgten dann kleine Improvisationen, Pantomimen und Sketche, auch unter Zuhilfenahme von Kostümierung.