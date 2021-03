von Andreas Böhm

Der Frühling steht in den Startlöchern und somit beginnt die Motorradsaison 2021. Wir sind einmal der Frage nachgegangen, ob die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in gewisser Weise Einfluss auf den Motorradlärm und die Anzahl der Motorräder hatten, die unterwegs waren. Die Möglichkeiten für Schweizer Motorradfahrer, in der Region ihrem Hobby zu frönen, waren ja deutlich eingeschränkt.

Wir haben der Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs und dem Herrischrieder Rathauschef Christian Dröse einige Fragen zu dem Thema gestellt und betroffene Bürger befragt. Herrischried und Todtmoos haben sich bekanntlich der „Initiative Motorradlärm“ angeschlossen.

Initiative Motorradlärm Land und Kommunen gehen gegen Motorradlärm vor. Der Startschuss für die gemeinsame Initiative fiel im Juli 2019, initiiert durch den Lärmschutzbeauftragten des Landes Baden Württemberg, Thomas Marwein und die Bürgermeisterin von Sasbachwalden, Sonja Schuchter. Im Februar 2020 wurden bei einer Landespressekonferenz die Initiative Motorradlärm und der Forderungskatalog vorgestellt. Stand November 2020 sind der Initiative bereits 158 Mitglieder beigetreten, davon 144 Städte und Gemeinden, zwölf Landkreise und der Regionalverband Südlicher Oberrhein. Auch der Landkreis Waldshut und die Gemeinden Herrischried, Todtmoos, Sankt Blasien, Bernau und Dachsberg sind mit dabei. Weitere Informationen zur Initiative im Internet (www.baden-wuerttemberg.de).

Christian Dröse konnte zur Lage im Jahr 2020 keine detaillierten Informationen geben, da er erst seit September im Amt sei, so der Herrischrieder Rathauschef. Dröse stellte jedoch bei einem sonntäglichen Besuch von Haushalten in Lochhäuser während des Wahlkampfes fest, dass der Motorradverkehr sehr enorm gewesen sei. Den Beitritt Herrischrieds zur Initiative Motorradlärm bezeichnete er als den richtigen Weg: „Nur gemeinsam ist man stark. Eine einzelne Gemeinde kann hier zu wenig ausüben“, erklärte Christian Dröse. Er befürwortete das Aufstellen eines Lärmdisplays. Der Rathauschef weiter: „Sollte es Aktionen seitens der Initiative Motorradlärm geben, kann ich mir gut vorstellen, dass sich Herrischried daran beteiligt.“

Auch ohne Schweizer laut

Janette Fuchs differenzierte und hatte auch den vierrädrigen Verkehr im Fokus: „Ich spreche bewusst von Motorenlärm, weil nicht nur die Motorräder sondern auch hoch motorisierte Sportwagen oder Quads durch den Schwarzwald donnern.“ Obwohl die Schweizer nicht über die Grenze durften, sei der Motorenlärm nicht geringer gewesen. Fuchs weiter: „Die Motorradfahrer ließen sich trotz Corona ihren Fahrspaß nicht vermiesen. Die Motorradsaison startete etwas verspätet und das Problem war somit nur etwas verschoben.“

Weil im vergangenen Jahr Urlaub in der Ferne schwierig war, seien viele Biker aus Deutschland unterwegs gewesen. Aufgrund persönlicher Einschränkungen durch Corona habe Jeder eine Möglichkeit der Beschäftigung, Abwechslung und Spaß in der Freizeit gesucht und das sei verständlich, erklärte Janette Fuchs: „Die Motorradfahrer lernen unseren schönen Schwarzwald kennen und sind herzlich willkommen.“ Es sei aber schade, wenn Krachmacher ohne Rücksicht und Vernunft unterwegs seien: „Das ist für unseren heilklimatischen Kurort mehr als schädlich.“

Mehr Rücksichtsnahme

Die Anschaffung von Lärmdisplays alleine überzeugte die Todtmooser Rathauschefin nicht wirklich, da es ihrer Meinung nach keine Konsequenzen mit sich bringt. Regelmäßige Polizeikontrollen, Lärmmessungen, empfindliche Geldstrafen und vor allem die Strafverfolgung nach Länderrecht brächten nach Meinung der Bürgermeisterin Erleichterung. Viele Gäste und Klinikpatienten würden im Nachhinein von ohrenbetäubendem Motorenlärm berichten: „Unsere Straßen dürfen genutzt werden, aber bitte nicht von krankmachenden Höllenmaschinen. Ich wünsche mir ein gutes Miteinander durch Rücksichtnahme“, so Janette Fuchs. Sie drängte darauf, das Thema erneut mit den Abgeordneten und den betroffenen Bürgermeisterkollegen zu besprechen.

Auch zwei Bürger äußerten ihre Meinung zu dem Thema. Bernd Kühnel verkaufte wegen des vermehrten Verkehrsaufkommens inzwischen sein Haus nahe der L 151 in Lochhäuser. Seit zehn Jahren habe sich der Verkehr, auch wochentags durch Pendler, massiv erhöht, erklärte Kühnel. Er sah neben den Motorrädern ein weiteres Problem: „Auch sogenannte Poser Clubs machen sich bei uns breit.“ Walter Schwinkendorf aus Todtmoos, der an der Landesstraße Richtung Hochkopf wohnt, zog hingegen eine eher positive Bilanz: „Im vergangenen Jahr war entschieden weniger Lärm. Es waren weniger aggressive Fahrer unterwegs und es wurden keine Rennen mehr gefahren. Die Motorradfahrer sind disziplinierter geworden.“