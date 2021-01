von Charlotte Fröse

Das Coronavirus durchkreuzte im zu Ende gehenden Jahr auch in Herrischried viele Pläne. Es war für die Hotzenwald-Gemeinde ein Jahr voller Ungewissheiten und Absagen. Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und sportliche Events wurden aus dem Kalender gestrichen, das kommunale Leben ging weiter, wenn auch mit Einschränkungen.

Christian Dröse ist der neue Bürgermeister von Herrischried. | Bild: Charlotte Fröse

Nachdem Altbürgermeister Christof Berger nach rund 16 Jahren Amtszeit vermeldete, in den Ruhestand zu gehen, war der Weg frei für eine neue Ära. In der ersten Runde kandidierten fünf Anwärter, Christian Dröse, Vito Doria, Jörg-Michael Bähr, Samuel Speitelsbach und Manfred Krüger auf das Amt. Die Bürgermeisterwahl wurde auf den 26. April festgelegt. Dann kam Corona und alles wurde anders. Die Wahl wurde zunächst abgesagt und alles auf Anfang gestellt. Ein neues Bewerbungsverfahren wurde eingeleitet und ein neuer Wahltermin unter Corona-Auflagen auf den 19. Juli festgelegt. Es entbrannte ein Dreikampf um den Chefsessel. Christian Dröse und auch Manfred Krüger wollten es noch einmal wissen, als dritte Kandidatin im Bunde trat neu Annekatrin Mickel an. In der ersten Wahlrunde gab es für keinen der Herrischrieder Kandidaten die nötige Mehrheit. Annekatrin Mickel warf das Handtuch. Die Entscheidung fiel in der zweiten Wahlrunde am 2. August zwischen Dröse und Krüger. Christian Dröse machte knapp das Rennen und trat am 1. September sein Amt an. Nach 100 Tagen im Amt zieht er trotz der Widrigkeiten rund um Corona eine positive Bilanz.

Bürgermeister Berger in den Ruhestand verabschiedet

Christof Berger wurde am 1. September nach etwas mehr als 16 Jahren Amtszeit als Bürgermeister mit einer Feier in einem eher kleinen Rahmen unter strengen Corona-Auflagen in den Ruhestand verabschiedet.

Helmut Eckert erhielt die Staufermedaille. | Bild: Charlotte Fröse

In einer, wegen der Corona-Pandemie kleinen aber dennoch feinen Feier, wurde dem Herrischrieder Helmut Eckert für sein großes bürgerschaftliches Engagement seit vielen Jahrzehnten eine ganz besondere Ehrung zuteil. Guido Wolf (CDU), Justizminister von Baden-Württemberg, zeichnete ihn in Anerkennung seiner großen Verdienste in der Kommunalpolitik und in vielen Ehrenämtern mit der Staufermedaille in Silber aus.

Franziska Gottstein ist die neue Leiterin vom Forstrevier Herrischried, sie löste Johannes Behringer ab. | Bild: Charlotte Fröse

Seit Beginn des Jahres 2020 leitet Försterin Franziska Gottstein das Forstrevier Herrischried Sie folgte auf Johannes Behringer, der nun für die Forstverwaltung Baden-Württemberg im Forstbezirk Hochhrein den Staatswald betreut.

Veränderungen im Gemeinderat

Martin Booz (CDU) zog in den Gemeinderat in Nachfolge von Christian Dröse ein. Katja Hauber (CDU) ist neue zweite Bürgermeisterstellvertreterin der Gemeinde Herrischried.

Trauer um Josef Auer

Im Alter von 90 Jahren ist im Mai Josef Auer aus Kleinherrischwand gestorben. Er hatte sich vor allem als Pädagoge und Rektor der Grund- und Hauptschule Herrischried einen Namen gemacht.

Schwerpunkt Schulhausbau

Nahezu ein Jahr nach dem Spatenstich wurde das Richtfest der Gemeinschaftsschule Hotzenwald gefeiert. Unter den Gästen war auch die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller. Zum Stand Dezember sind für den Bau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, die einen Kostenrahmen von 6,1 Millionen Euro aufweist, Mehrkosten von rund 70.000 Euro angefallen. Finanziert wird der Schulhausbau zu einem großen Teil über die Landesförderung. Die Fertigstellung der Schule ist in 2021 geplant. Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Hotzenwald stellte nach der Spendensammelaktion 35.000 Euro für die Ausstattung des Schulneubaus zur Verfügung.

Kleine Kulturgeschichte des Hotzenwaldes

Die Herrischrieder Autorin Sandhya Hasswani hat ein umfangreiches Buch unter dem Titel „Sagenhafter Hotzenwald“ geschrieben. Sagenstoffe und historische Fakten verwob sie dabei zu einer kleinen Kulturgeschichte des Hotzenwaldes. (Archivfoto, Ausgabe vom 16. Januar 2020 Die Autorin Sandhya Hasswani. Bild Karin Steinebrunner)

Sorgenkind Eishalle

Im März kam es zu einem Brand in der Eishallen-Küche, der jedoch glimpflich endete. Corona-bedingt war die Eishalle längere Zeit geschlossen. Unter einem strikten Hygienekonzept und mit einem ganz neuen digitalen Buchungssystem öffneten die Eishalle und das Hallenbad Ende Oktober für das Publikum. Das Vergnügen währte allerdings nur rund eine Woche. Danach mussten wegen Corona die Tore wieder geschlossen werden.

Arztpraxis nach Umbau bezogen

Nach dem Umbau der Arztpraxis im Herrischrieder Ortskern hat die Praxis in den neuen Räumen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, Mitte des Jahres den regulären Betrieb aufgenommen. Der Umbau kostete rund 170.000 Euro, aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum flossen rund 30.000 Euro. Die Gemeinde muss rund 140.000 Euro aufbringen.

Breitbandausbau

Für den Ausbau des schnellen Internets bekam Herrischried eine Förderzusage des Landes in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Bis 2025 könnte es dauern, bis auch die letzten Herrischrieder Haushalte am Glasfasernetz angeschlossen sind.

Ruhiges Dorfleben

Nahezu alle der jährlichen Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. Darunter das Frühlingsfest mit Gewerbeschau, das Kinder-Ferienprogramm, die Schellenberger Chilbi und vieles mehr. Anstelle des Brägelfestes gab die Trachtenkapelle Herrischried stattdessen erstmals ein „Brägelkonzert“ unter freiem Himmel. Auch der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Das Schmücken des Weihnachtsbaumes nahm, aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen, Bürgermeister Dröse zusammen mit seiner Familie eigenhändig vor. Der Baumschmuck kam wie immer vom Kindergarten.