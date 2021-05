von Charlotte Fröse

Am Ratstisch des Herrischrieder Gemeinderats sitzt seit der Gemeinderatssitzung am Montagabend neu Annekatrin Mickel in der Fraktion der Grünen.

Dank und Blumenstrauß

Mickel rückt für Grünen-Gemeinderätin Britta Kaiser nach, die bedingt durch ihre 50-Prozent Anstellung bei der Gemeinde als Betreuerin des Herrischrieder Klausenhofs seit dem 1. Mai, gemäß der Gemeindeordnung, nicht mehr Gemeinderätin sein darf.

Bürgermeister Christian Dröse verabschiedete die scheidende Gemeinderätin Britta Kaiser mit großem Dank und einem Blumenstrauß. Von den Gemeinderäten gab es Beifall für ihr Engagement. Britta Kaiser erlangte 676 Stimmen bei der Kommunalwahl 2019, sie löste Klaus Stöcklin ab, der nicht mehr kandidierte. Es war ihre erste Bewerbung als Gemeinderätin. Die Grünen sind im Herrischrieder Gemeinderat mit drei Sitzen vertreten.

Die Ersatzkandidatin

Als Ersatzkandidatin für Britta Kaiser rückt Annekatrin Mickel nach. Mit einer Stimmenzahl von 424 Stimmen bei der Wahl 2019, ist sie die erste Ersatzbewerberin. Auch Annekatrin Mickel kandidierte erstmalig für den Gemeinderat.

Annekatrin Mickel wurde 1978 in Dresden geboren. Sie ist diplomierte Landschaftsökologin sowie Natur- und Erlebnispädagogin. Seit 2012 lebt sie mit ihrem Partner und drei Kindern in Herrischried. Sie absolvierte ihr Studium der Landschaftsökologie an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Es folgte die Weiterbildung zur Naturpädagogin an der Freiburger Naturschule sowie Weiterbildung bei EOS Erlebnispädagogik. Seit 2014 ist sie freiberuflich tätig. Sie engagierte sich in der Landschaftspflege und Umweltbildung in Zusammenarbeit mit der biologischen Station Hotzenwald. Als Bildungsreferentin der freien Wälderakademie ist sie seit 2019 aktiv. Mickel bewarb sich bei der letztjährigen Wahl zum Herrischrieder Bürgermeister. Im ersten Wahlgang erlangte sie 20 Prozent der Stimmen. Im zweiten Wahlgang trat sie nicht mehr an.