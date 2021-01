von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit können am heutigen Samstag Johann und Gertrud Matt feiern. Das Paar ist in Herrischried eine feste Größe. Während Johann Matt während vier Jahrzehnten der Herrischrieder Feuerwehr angehörte, 30 Jahre als Schriftführer fungierte und dann als Löschmeister in Ruhestand ging, war seine Frau in der katholischen Frauengemeinschaft Herrischried aktiv. Während zehn Jahren war sie auch deren Vorsitzende. Johann und Gertrud Matt erfreuen sich guter Gesundheit. So werden alle Arbeiten in und um das Haus noch selber erledigt. Wenn auch im Jahre 2004 die Viehhaltung aufgegeben wurde, gibt es aber immer noch in der Land- und Forstwirtschaft viel zu tun. „Uns wird es nie langweilig“, sagte Johann Matt und seine Frau fügt hinzu, dass sie vielfach auch von den Enkelkindern besucht werden, was ihnen viel Freude bereite, aber auch mit Arbeit verbunden ist.

Rückblick auf Vereinsaktivitäten

Gerne erinnert sich das Paar an die Vereinstätigkeiten. Johann Matt war während 46 Jahren aktiver Musiker bei der Herrischrieder Trachtenkapelle. Zuerst erlernte er das Zugposaunenspiel und spielte dann auf dem Horn. Wenn er auch das Musizieren aufgegeben hat, ist er immer noch von ganzen Herzen mit dabei und ist als Vertreter der passiven Mitglieder im Vorstand tätig. So ist seine Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins eine mehr als verdiente Anerkennung. Zu seinen weiteren aktiven Tätigkeiten gehört die Mitgliedschaft im VDK Herrischried-Rickenbach. Gertrud Matt ist immer noch eine begeisterte Alt-Sängerin im katholischen Kirchenchor. Nur schweren Herzens kann sie es fassen, dass derzeit weder Proben noch Auftritte stattfinden. Sicherlich wäre am jetzigen Jubeltag auch das „Ave Maria“ erklungen, denn dies ist ihr Lieblingslied.

Stationen des Berufslebens

In Hottingen kam 1948 Gertrud Matt und 1947 in Herrischried Johann Matt auf die Welt. Beide besuchten die Volksschule. Gertrud Matt arbeitete anschließend in der Hottinger Weberei, während Johann Matt in Wehr eine Elektrikerlehre machte. Bei der Schellenberger Chilbi in Großherrischwand lernte sie ihren späteren Mann Johann kennen. 1971 wurde geheiratet und dann eine Wohnung im Elternhaus der Frau bezogen, ehe dann ein Jahr später im Elternhaus des Mannes in Herrischried gewohnt wurde. Vier Kinder kamen auf die Welt. In der Zell-Schönau in Wehr, bei der Freudenberg in Oberwihl und zum Schluss des Berufslebens drei Jahrzehnte beim Schluchseewerk arbeitete Johann Matt, ehe er 2007 in Ruhestand ging.

Dem Paar gefällt es in Herrischried recht gut. Öfters ist man noch mit dem Auto unterwegs. Man freut sich, dass man noch ein Sekt oder auch ein Rotwein genießen kann und öfters neben den Kindern auch die sechs Enkel auf Besuch kommen.