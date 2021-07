von Charlotte Fröse

Neben einem Bürgerworkshop ist eine Ausstellung zu Themen rund um Klimaschutz und Energiesparen von Gewerbe, Gemeinde und dem Landkreis beim Energiewendetag am 18. September in Herrischried geplant, ebenso ein Bürgerworkshop und eine Podiumsdiskussion mit Vertretern des Landkreises und Landtagsabgeordneten. „Ich freue mich sehr, darüber, dass wir das in Herrischried machen können“, betonte Bürgermeister Christian Dröse anlässlich eines Pressegesprächs am Freitagvormittag im Waldshuter Landratsamt.

Kreis Waldshut Weiteres Angebot des Landratsamts: Der Impfbus mit dem mobilen Teams macht im August in 25 Kommunen Station Das könnte Sie auch interessieren

Landrat Martin Kistler betonte: „Wir unterstützen die Gemeinde Herrischried gerne bei der Planung des Energiewendetages.“ Der Landkreis organisiert zudem den Bürgerworkshop im Rahmen der Veranstaltung.

Bürgerbeteiligung erwünscht

„Auf die Beteiligung der Bürger am Workshop legen wir großen Wert“, sagte die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Amanda Frings, zum geplanten Bürgerworkshop. Mitmachen können Bürger aus Herrischried, aber auch aus dem ganzen Landkreis sind Bürger willkommen. Der Workshop, am Vormittag des Energiewendetages, wird mit den Themen Mobilität, Ernährung/Konsum sowie Wohnen/Bauen in drei Bereiche gegliedert sein. Beabsichtig sei es, dass die Teilnehmer zum Thema Klimaschutzmaßnahmen und welche Möglichkeiten der Einzelne dabei hat, zu Wort kommen und darüber diskutieren, berichtete Amanda Frings. Ab sofort können sich Interessierte über E-Mail (energiewendetage2021@herrischried.de) zum Workshop anmelden. Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer geben, eine Warteliste wird eingerichtet. Ergebnisse aus dem Bürgerworkshop sollen auch in das in Arbeit befindliche Klimaschutzkonzept des Landkreises übernommen werden, betonte Amanda Frings.

Unternehmen präsentieren sich

Am Nachmittag präsentieren sich dann Unternehmen und Institutionen aus Herrischried und aus dem Landkreis in der Rotmooshalle und informieren über bereits bestehende sowie geplante Energiewendeprojekte. Begleitend dazu wird es ein Kinderprogramm mit Bezug zum Klima- und Umweltschutz geben.

An der Podiumsdiskussion, als Abschluss und gleichzeitiger Höhepunkt der Veranstaltung, werden neben Landrat Kistler die Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Niklas Nüssle (Grüne) teilnehmen. Sie werden einen Einblick in klimapolitische Handlungsbereiche geben. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Bürgermeister Christian Dröse und der Schulsprecherin Nadine Mutter.