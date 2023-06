Der Ansturm war schon gleich am Samstagvormittag gewaltig, und die Vielfalt und Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen beim Kunststückchenmarkt am Klausenhof. Angesichts des strahlenden Sonnenscheins an diesem Wochenende waren die Aussteller zudem ganz besonders aktiv, etliche von ihnen führten ihre Arbeit am Stand direkt vor, was einen ganz besonderen Reiz des diesjährigen Marktes ausmachte.

Etliche Vorführungen waren zu bestaunen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, wie etwa die Facettierkunst eines Edelsteinschleifers. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Da war etwa auf dem Vorplatz gleich am Zaun neben dem Eingang zum Freilichtmuseum ein Edelsteinschleifer, der bereitwillig seine Facettierkunst erklärte und vorführte. In der Schmiede demonstrierte der Schmied unermüdlich seine Arbeit und gab erhellende Erklärungen dazu.

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, malerische Momente bescherten alte Bekannte wie der Keramikstand. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die Töpferin aus Schwäbisch Hall bot den Marktbesuchern zudem an, sich selbst an der Töpferscheibe mit einem Topf oder einem Schälchen zu versuchen.

Etliche Vorführungen waren zu bestaunen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, die Töpferin aus Schwäbisch Hall bot den Marktbesuchern zudem an, sich selbst an der Töpferscheibe mit einem Topf oder einem Schälchen zu versuchen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, malerische Momente bescherten alte Bekannte wie der Aussteller, der immer wieder in der alten Säge seine Holzkunst präsentiert. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Richtig kräftiges Zupacken war gefragt bei der Vorführung der Korbflechterin, aber auch filigrane Origamivögel erblickten in der Säge das Licht der Welt.

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, wie hier die Parade der gläsernen Gänse, die ihre Federn in sich tragen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, malerische Momente bescherten alte Bekannte wie der Blech-Designer mit seinen faszinierenden Tierskulpturen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Malerische Momente bescherten alte Bekannte wie der Keramikstand links von Eingang zum Freilichtmuseum, der Aussteller, der immer wieder in der alten Säge seine Holzkunst präsentiert, der Stand mit originellen Handpuppen aus Filz am Eingang zum Wagenschopf oder der Blech-Designer mit seinen faszinierenden Tierskulpturen, die stets die Wiese zwischen Kiosk und Wagenschopf bevölkern.

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, malerische Momente bescherten alte Bekannte wie der Stand mit originellen Handpuppen aus Filz am Eingang zum Wagenschopf. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Und was gab es da nicht sonst noch alles zu entdecken! Zierliche Blütenketten und Naturseifen auf dem Weg zum Wagenschopf, praktische Tücher für alle möglichen Arbeiten im Haushalt neben kunstvollen Patchworkdecken, Kleidern, Kissen und lustigen Zwergenkarten im Wagenschopf selbst, Keramik und Lederwaren draußen auf der Straße, dazu eine muntere Parade gläserner Gänse und Hühner, die ihre Federn in sich tragen oder eine Maschine, die gleich vor Ort Stickereien auf Lätzchen oder ähnliche Stoffvorlagen stickt.

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, wie hier bei den im Wagenschopf aufgehängten kunstvollen Patchworkarbeiten. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, vor allem Schmuck in allen Variationen konnten die Marktbummler bestaunen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Daneben Stempelkunst auf Stoff und Papier, Kinderkleidung und Batikshirts, Besteck-Kunst und Taschen, und vor allem überall auf dem Gelände Schmuck in allen Variationen konnten die Marktbummler bestaunen. Dabei legen die Aussteller immer wieder viel Wert darauf, wirkliche Unikate zu schaffen.

Die Kreativität kannte einmal mehr keine Grenzen auf dem Kunststückchenmarkt am Klausenhof, auch filigrane Origamivögel erblickten in der Säge das Licht der Welt. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Das Freilichtmuseum Führungen durch das Museum mit dem Heidewiebli stehen an jedem zweiten Freitag im Monat auf dem Programm (Beginn: 17 Uhr). An jedem ersten Freitag im Monat werden beim Marktreff jeweils von 13 bis 18 Uhr regionale Produkte angeboten. Nächster Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist der Besuch von Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt am 21. Juni im Rahmen seiner Genusstour. Brunch steht ebenfalls wieder auf dem Programm: Am 2. Juli und 3. September können von 10 bis 14 Uhr gemeinsam verschiedene Köstlichkeiten genossen werden.

Auch in der Glasbläserei konnten die Besucher tiefe Ein- und Ausblicke sammeln. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Auch in der Glasbläserei konnten die Besucher tiefe Ein- und Ausblicke sammeln, Clownin Bola widmete sich gerne jedem Besucher einzeln bei ihrem Rundgang über den Markt, und natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt, mit Bewirtung am Kiosk, frischen Backwaren aus dem Backhaus, Getränken vom Förderverein, Eismobil, Dönerstand, Grillwürsten, Salatbar und Kaffeezelt.

Clownin Bola widmete sich gerne jedem Besucher einzeln bei ihrem Rundgang über den Markt. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Und wer dann noch einen Abstecher zum Hof Berggarten machte, konnte sich dort mit heimischen Pflanzen für den eigenen Garten eindecken.