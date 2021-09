von Sigrid Schneider

In diesen Zeiten sind neue Ideen gefragt – darin ist sich der Vorstand des Akkordeon-Orchesters Herrischried (AOH) einig. Und darum haben sich die anwesenden Mitglieder bei der Hauptversammlung im Herrischrieder Hof am vergangenen Freitag das Ziel gesetzt, neue Wege zu gehen und verstärkt nach außen zu treten – die aktuelle Corona-Situation mit den gegebenen Regelungen natürlich immer im Blick.

Wiedergewählt auf drei Jahre als Schriftführerin des Akkordeon-Orchesters Herrischried ist Petra Kohlbrenner. Bild: Sigrid Schneider | Bild: Schneider, Sigrid

Wahlen standen an diesem Abend an und erneut sind Petra Kohlbrenner als Schriftführerin im Vorstand des Vereins und Ilse Kohlbrenner und Verena Jehle als Kassenprüferinnen bestätigt und gewählt worden. Was aber über allem schwebte, ist die Corona-Zeit gewesen, in der nichts mehr so gewesen ist wie zuvor.

„Es ist mir eine große Freude, Euch alle endlich wiederzusehen“, sagte Johanna Munko, die Vorsitzende des AOH, bewegt. Die Corona-Pandemie habe einen großen Schatten auf das Vereinsgeschehen gelegt, unter dem alle gelitten hätten. Seit dem 1. März 2020 haben nur 14 Proben stattfinden können, ab dem 30. Oktober 2020 dann der Stillstand.

Der Verein Das Akkordeon-Orchester Herrischried hat derzeit 18 Aktivmitglieder und 33 Passivmitglieder. Vorsitzende ist Johanna Munko, Telefon 07753/977366, stellvertretender Vorsitzender ist Gerd Baumann, Kassiererin ist Edeltraud Banholzer, Dirigenten sind Priska Herzog und Christoph Kohlbrenner, Jugendleiterin ist Hildegard Rieger.

Wie sich jedoch herausgestellt hat, ist das kein kompletter Stillstand gewesen – Gerd Baumann, stellvertretender Vorsitzender, und Ilse Kohlbrenner haben neue Wege gesucht und gefunden. Sie treffen sich wöchentlich im privaten Rahmen zu gemeinsamen Proben. Gerd Baumann stellte daher folgende Idee in den Raum: „Es könnten sich doch aus unseren Reihen mehrere solcher kleinsten Gruppen bilden, die gemeinsam Proben, je nach Können. Und diese Beiträge könnten insgesamt mit zu einem schönen Jahreskonzert führen.“

Auch die Organisation für die Proben eines geplanten Kirchenkonzertes hat die Anwesenden in Anspruch genommen, denn der Probenraum im Pfarrheim sei wegen der Corona-Regelungen eher zu klein. Wohin ausweichen? Die Kirche sei groß genug, jedoch zu kalt. „Sprecht mit der Kirchenleitung, unserem Pfarrer“, bestärkte Bürgermeister Dröse. Es müssten neue Ideen her, um die Situation gemeinsam zu meistern. Nicht nur um des Vereinslebens willen, das wieder belebt werden müsse, bestärkte er die Musiker, sondern wegen ihres Könnens, das weithin herausgetragen gehöre.

Ein Konzert am Stehlesee mit dem neu eröffneten Kiosk wurde angedacht, ebenso ein Konzert während eines Frühlingsfestes des Gewerbevereins Herrischried im kommenden Jahr. Verstärkt in die Frühförderung zu gehen im Verbund mit der Schule in Herrischried oder neue Mitglieder, Schüler und Musiker zu finden in Zusammenarbeit mit der Musikschule Bad Säckingen – vieles ist angedacht und besprochen worden an diesem Abend.