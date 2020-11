von sk

Da es in Herrischried wegen der Corona-Pandemie kein öffentliches Baumschmücken und keinen Weihnachtsmarkt geben wird, hat der Gewerbeverband deshalb für die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit eine neue Aktion ins Leben gerufen, an der sich Einwohner beteiligen können. Beim „Herrischrieder Adventskalender zum Mitmachen“ sollen in den Ortsteilen Herrischried, Niedergebisbach und Rütte jeweils acht Fenster weihnachtlich geschmückt werden, wie bei jedem Adventskalender also 24 Fenster insgesamt.

Waldshut-Tiengen Die Bundeswehr unterstützt nun auch das Gesundheitsamt Waldshut bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten Das könnte Sie auch interessieren

Jedes Fenster soll zum Weihnachtsthema auch die Zahl der Adventstür und verschlüsselt einen bestimmten Herrischrieder Gewerbebetrieb darstellen. Durch Teilnahme an einem Quiz können die Einwohner sagen, um welche Gewerbebetriebe es sich handelt, und gleichzeitig ihre Lieblingsfenster nominieren. Die drei Fenster mit den meisten Stimmen gewinnen einen Preis. Unter den Teilnehmern am Quiz, welche die dargestellten Gewerbe richtig erkannt haben, verlost der Gewerbeverein drei Preise.

Bad Säckingen Besuche trotz Coronapandemie erlaubt: Welche Regeln in den Pflegeheimen der Region gelten Das könnte Sie auch interessieren

Die Fenster sollen der Öffentlichkeit vom 1. Dezember bis über Weihnachten hinaus am 31. Dezember gezeigt werden. Ab sofort können sich Einwohner der Ortsteile Herrischried, Niedergebisbach und Rütte, die ein Fenster an ihrem Haus für die Aktion zur Verfügung stellen wollen, unter gewerbeverein.herrischried@gmx.de und 07764/93 37 88 melden. Der Gewerbeverein vergibt die Nummern in Reihenfolge der Anfragen. Weitere Informationen im Internet (www.gewerbeverein-herrischried.de).