von Christiane Sahli

Ihre Abschlusszeugnisse und damit ihr Ticket in die Zukunft nahmen am Freitagabend 16 Hauptschüler und 30 Realschüler der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Empfang. Etliche von ihnen wurden mit Lob und Preis für schulische Leistungen und soziales Engagement ausgezeichnet. „Setzt Euch für Eure Ziele ein“, gab Schulleiterin Marianne Husemann den Absolventen mit auf den Weg.

Ihr Anliegen und das ihrer Kollegen sei es immer gewesen, den Schülern zu vermitteln, dass es wichtig sei, Haltung zu Dingen und Themen der Zeit zu entwickeln und dazu zu stehen, sagte Marianne Husemann in ihrer Ansprache. „Engagiert Euch, egal wofür, alles ist besser als Gleichgültigkeit gegenüber anderen“. Und der letzte Aufruf der Schulleiterin an die Entlass-Schüler: „Ihr seid nicht auf der Welt, um es anderen Recht zu machen. Bringt Euch ein, setzt Euch für Eure Ziele ein“.

Mit dem Abschlusszeugnis nahmen die Entlassschülerinnen und -schüler ihr Ticket für die Reise in die Zukunft entgegen

„Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen, der intelligente Mensch versucht, sie auszunutzen“ – mit diesem Zitat von Artur Schopenhauer wendete sich Bürgermeister Christian Dröse an die Abschlussschülerinnen und -schüler. Ein Zitat, in dem ein Funken Wahrheit stecke, fuhr er fort. Denn jeder und jede habe im Laufe der Schulzeit immer wieder den Versuchungen, die Zeit auf angenehme Weise zu gestalten statt zu lernen, widerstehen müssen und könne nun mit Stolz sagen: „Wir haben die Zeit nicht verbracht, sondern genutzt“.

Unter Bezugnahme auf ein Zitat von Eleanor Roosevelt, die gesagt hatte, die Zukunft gehöre denjenigen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glaubten, wünschte der Rathauschef den Absolventen des ersten Jahrgangs, der in den Schulhausneubau eingezogen war, die Erfüllung ihre Träume.

Die Schülersprecherinnen Melanie Schneider und Melina Müller ließen die Schulzeit Revue passieren. Ihr Resümee: Es seien wundervolle, wenn auch nicht immer einfache Jahre gewesen, unter anderem geprägt durch Freundschaften und freundschaftliche Verhältnisse zu den Lehrern.

Auszeichnungen Lob Hauptschule: Laurin Juric und Can Könneke

(Notendurchschnitt 2,1); Preis Realschule: Melina Müller (1,5), Melanie Scheider (1,6): Lob Realschule: Tabea Schlegel (1,9), Janina Wassmer (2,1),

Stan Götze, Benedikt Hafner, Lukas Wasmer (2,2)

Mit einem Lehrerquiz verabschiedete sich die Hauptschulklasse von der Schule. Dabei wurden humorvoll Lehrer beschrieben, die Mitschüler mussten erraten, wer gemeint ist.

Noch ein letztes Foto mit Zeugnissen, dann ist die Zeit in der Gemeinschaftsschule Hotzenwald endgültig vorüber

Im Rahmen der Zeugnisübergabe wurden auch etliche Schülerinnen und Schüler mit einem Preis für hervorragende Leistungen und einem Lob für gute Leistungen ausgezeichnet. Ferner gab es Belobigungen für soziales Engagement. Viele der Schüler werden nun, wie sie berichteten, eine Ausbildung beginnen. Andere planen den Besuch weiterführender Schulen oder ein Freiwillige Soziales Jahr. „Alle sima da“, sangen die Abschlussschüler zu Beginn der Feier. Mit „Alle sima weg“ verabschiedeten sie sich endgültig von ihrer nun ehemaligen Schule.