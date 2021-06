von sk

Das von der Gemeinde Herrischried betriebene Corona-Schnelltestzentrum reduziert seine Öffnungszeiten. Seit Pfingstsonntag konnten sich Einwohner der Gemeinde und von Nachbargemeinden sowie Touristen in der Rotmooshalle an fünf Tagen die Woche kostenlos schnelltesten lassen. „Wir hatten seither jeden Tag guten Betrieb. In der Spitze sogar knapp 60 Testpersonen. Nun merken wir aber täglich, dass die Testpersonen weniger werden“, teilt Bürgermeister Christian Dröse mit. Daher habe die Gemeindeverwaltung entschieden, ab Montag, 28. Juni, nur noch vier Öffnungstage anzubieten. Neue Öffnungszeiten des Testzentrums sind montags, mittwochs, freitags und samstags von 17 bis 18 Uhr. Dröse: „Wir beobachten die weiter, wie viele Bürger sich testen lassen und können Recht schnell auf veränderten Bedarf reagieren.“