von Charlotte Fröse

Im regelmäßigen Turnus von sechs Jahren müssen in ganz Deutschland und so auch in Herrischried, die Wasserzähler ausgetauscht werden, da nach dieser Zeit die Eichfrist der herkömmlichen analogen Wasserzähler erreicht ist. Rund 300 der insgesamt 1.164 Hauswasserzähler müssen in Herrischried noch in diesem Jahr ausgetauscht werden. Die meisten der restlichen Zähler sind dann im nächsten Jahr fällig.

Bürgermeister Christian Dröse plädierte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend dafür, die Umtauschphase zu nutzen und von den bisherigen analogen auf neuartige magnetisch-induktive Wasserzähler umzusteigen. Mit der Stimmenthaltung von Grünen-Gemeinderat Ulrich Gottstein folgten die übrigen Räte dem Vorschlag. Eine Ausschreibung soll nun auf den Weg gebracht werden.

Neue Messmethode

Thomas Zirkel von der Firma Sensus erläuterte den Gemeinderäten das Prinzip der neuen Messmethode. Allerdings wurden keine Circa-Kosten für die neuen Wasserzähler auf den Tisch gelegt. Nur so viel war aus dem Mund des Fachmanns zu hören, dass sich die neuartigen Zähler, durch die Möglichkeit die allgemein übliche Eichzeit von derzeit sechs Jahren auf bis zu zwölf Jahre zu verlängern, bereits nach acht Jahren amortisiert haben sollen.

Ersparnis als Vorteil

Bürgermeister Christian Dröse sah eine weitere Ersparnis darin, dass sich das kosten- und zeitintensive Ablesen der Wasseruhren mit der neuen Technologie wesentlich einfacher gestalte und damit zusätzlich Geld spare. Das Auslesen der Daten, die vom Wasserzähler per Funk an einen Empfänger gesendet werden, geschieht in sehr kurzer Zeit, quasi beim Vorbeifahren der Häuser in den jeweiligen Straßen. Die ausgelesenen Daten können direkt auf einem Computer gespeichert und für die Abrechnungen ausgewertet werden.

Der batteriebetriebene magnetisch induktive Durchflussmesser verspricht neben einer höheren Genauigkeit, einem geringeren Wartungsaufwand und niedrigeren Gesamtbetriebskosten wesentliche Vorteile gegenüber einem mechanischen Wasserzähler. Die Verlängerung der Eichzeit kann durch eine Stichproben-Analyse erreicht werden.