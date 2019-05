von sk

Ärzteversorgung, Kinderbetreuung, Schulausstattung, Städteplanung, Nahverkehr – für den Gemeinderat Herrischried steht in den kommenden fünf Jahren genug Arbeit an. Doch welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden und in welche Richtung soll sich die Gemeinde entwickeln? Die SÜDKURIER-Redaktion hat die drei Listen, die sich am 26. Mai um Sitze im Herrischrieder Gemeinderat bewerben, gebeten, sich mit eigenen Worten vorzustellen und fünf Gründe für ihre Wahl zu nennen.

Diese fünf Gründe führt die CDU an.

Diese fünf Gründe führen die Freien Wähler an.

Diese fünf Gründe führen die Grünen an.

In Herrischried hat jeder Wähler bei der Gemeinderatswahl 12 Stimmen. Er kann diese auf Bewerber auch unterschiedlicher Listen verteilen (panaschieren) und einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). Um diese Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzen zu können, ist es wichtig, sich einen Überblick über alle 44 Bewerber zu verschaffen.

Diese Herrischriederinnen und Herrischrieder kandidieren für den Gemeinderat.

