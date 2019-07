Herrischried-Hogschür (siri) Alle zwei Jahre ist es soweit für die Mitglieder der Trachtenkapelle Hogschür. Da wird eine Woche lang im Sommer oberhalb von Hogschür im Wald gehämmert, gezimmert, gezogen, gezurrt, gestämmt, gerannt und geschwitzt; denn alles soll rechtzeitig für das beliebte Waldfest der Trachtenkapelle Hogschür fertig werden. So auch in der vergangenen Woche – bereit für viele Festbesucher stehen nun eine Bar, eine Kaffeestube, die Theke und eine große Festbühne im Zelt – alles wundervoll hergerichtet und geschmückt. Auftakt zum Festwochenende, das bis Montag, 29. Juli, dauert, ist am heutigen Samstag, 27. Juli. Besondere Highlights für Kinder sind am Sonntag und Montag eingeplant. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Musik und Kabarett, Spaß, Unterhaltung und jede Menge kulinarische Leckereien vom sommerlichen Grill. Das Organisationsteam um den Vorsitzenden der Trachtenkapelle Peter Matt hat wie immer an alles gedacht und freut sich nun ganz besonders auf das musikalische Rahmenprogramm.

Samstag ab 19 Uhr geht’s los und dieser Einstieg ins Festprogramm ist ein wahrer Renner; denn die „Buure zum Alange“ stehen mit ihrem Kabarett und Musikprogramm parat für einen Angriff auf die Lachmuskeln, flankiert von den „Zäpfle Brüdern“, die mit flotter Tanzmusik für großartige Feststimmung sorgen bis in die Nacht hinein.

Der Musikalische Festsonntag startet um 11 Uhr mit dem Musikverein Rothaus; danach folgen schmissige Aufritte des Musikvereins Geißlingen, der Trachtenkapelle Herrischried und des Musikvereins Luttingen bis etwa um 19 Uhr.

„Wenn alles klappt, dann hat „Curry-Kurt“ mit seinen Erfindern und Konstrukteuren Michael und Martin Matt am Sonntagnachmittag noch einen denkwürdigen Auftritt“, verrät Peter Matt und lächelt. Die beiden Studenten an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz, haben zusammen mit zwei Kommilitonen eine „Currywurst-Maschine“ entwickelt, die, mit Raffinesse und Ideenreichtum konstruiert, alle 40 Sekunden eine fertige Portion der Kultmahlzeit serviert. Dafür erhielten sie die Bestnote seitens ihres Professors und sorgten für Beachtung und Medieninteresse. Nun hoffen die Festveranstalter natürlich, dass die beiden jungen Hogschürer ihre Erfindung ungestört vorführen können. „Wir drücken die Daumen, dass das klappt“, sagt Matt.

Dritter und letzter Festtag ist der Montag, an dem um 15 Uhr ein großes Kinderprogramm eingeläutet wird. Wie am Sonntagnachmittag auch sorgen das Spielmobil und eine Kinder-Schmink-Station für allerhand Spaß und gute Laune bei den Jüngsten. Für großes Hallo sorgt am Montag zusätzlich ein ausgedehnter Parcours mit unterschiedlichen Spielen und herausfordernden Geschicklichkeitsübungen, an dem sich die Kinder den ganzen Nachmittag über ausprobieren können.

Musikalischen Abschluss bilden ab 19 Uhr die Auftritte der Trachtenkapelle Strittmatt und schließlich der Blaskapelle „Holzlos Brass“, einer Formation aus sieben Blechbläsern und einem Schlagzeuger. „Damit haben wir noch einmal ein schwungvolles und großartiges Abendprogramm zum Festausklang, sagt Matt erfreut. Er und seine Leute freuen sich nun auf viele Gäste mit guter Laune und hoffentlich tolles Wetter mitten im Grünen.

Über den Verein: Die Trachtenkapelle Hogschür wurde im Jahr 1930 gegründet und zählt heute 36 aktive Mitglieder. Die Musiker kommen inzwischen nicht mehr nur aus Hogschür und Niedergebisbach, sondern aus vielen umliegenden Ortschaften auf dem Wald. Vorsitzender der Trachtenkapelle ist Peter Matt, am Pult steht Dirigent Joachim Wehrle. Kontakt und Infos über Peter Matt, Telefon 07764/66 35.

Programm

ab 19 Uhr Auftritte der „Zäpfle Brüder“ und Kabarett & Musik mit den „Buure zum Alange“. Sonntag, 28. Juli: ab 11 Uhr Musikalischer Festsonntag mit dem Musikverein Rothaus; dem Musikverein Geißlingen, der Trachtenkapelle Herrischried und dem Musikverein Luttingen. Nachmittags Kinderschminken und Spielmobil.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.