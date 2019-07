Herrischried vor 2 Stunden

Vielfalt vor der Haustür: Bildband „Heimatliebe Südwesten“ fängt 30 persönliche Geschichten aus der Region auf

Ein neuer Bildband von Jutta Höllstin als Schreiberin und Daniel Gian Piero Höllstin als Fotograf rückt Protagonisten der Region in den Fokus und lenkt den Blick mit zahlreichen Fotos auf den weitläufigen Begriff „Heimat“. Die Buchvorstellung ist am 25. Juli im Freilichtmuseum Klausenhof in Herrischried.