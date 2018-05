Herrischried Verein Kindergarten Wespennest will sich am 26. Juni auflösen

Verein Kindergarten Wespennest will sich am 26. Juni auflösen

Der Verein Kindergarten Wespennest löst sich am 26. Juni auf. Das Vermögen soll an die Gemeinde Herrischried übergehen, die seit 1. Januar Träger der Einrichtung ist.

Die Auflösung des Vereins Kindergarten Wespennest wurde bei der Hauptversammlung am Dienstagabend auf den Weg gebracht. Zunächst wählten die anwesenden Vereinsmitglieder Bernd Wallaschek und Daniela Reichelt zu Liquidatoren und setzten den Termin für die Versammlung zur Vereinsauflösung fest. Diese soll am 26. Juni endgültig beschlossen werden. Seit 1. Januar ist die Gemeinde Träger des Kindergartens, dessen Leiterin ist Daniela Reichelt.

In der Vereinssatzung ist eigentlich der Vermerk enthalten, dass bei Auflösung des Vereins dessen Restvermögen an den Förderverein der Schule fallen sollte. Da der Kindergarten Wespennest jedoch als kommunale Einrichtung weitergeführt wird, erschien es allen Beteiligten sinnvoll, durch eine Verzichtserklärung seitens des Fördervereins per Beschluss dieses Restvermögen der Gemeinde zu übertragen.

Diese Verzichtserklärung liegt vor, sodass die Mitgliederversammlung den Beschluss tatsächlich fassen konnte und damit die komplette Einrichtung des Kindergartens an die Gemeinde Herrischried übergeht und unbeschadet weiterhin wie gewohnt genutzt werden kann.

Iris und Bernd Wallascheck bleiben vorerst

Auch Iris und Bernd alias Blondie Wallaschek werden dem Kindergarten zumindest vorerst erhalten bleiben, wie die Anwesenden erleichtert feststellen durften. Bis Ende des Kindergartenjahres werden sie ganz regulär weiter beschäftigt und anschließend können sie noch zu zehn Prozent weiterarbeiten, was vor allem bedeutet, dass die Musikgruppe sowie das Schwimmen wie gewohnt weiterlaufen können.

In ihrem Tätigkeitsbericht listete Iris Wallaschek nochmals die wichtigsten Stationen im Kindergartenjahr auf. Dazu gehören das Erntedankfest, die Schellenberger Chilbi, der Martinsumzug, das Adventsgärtlein und das weihnachtliche Krippenspiel, dann natürlich der Hemdglunki-Umzug, die Fastnachtsfeier, aber auch die Begrüßung jeder neuen Jahreszeit in Form der Wanderung zum Jahreszeitenbaum, die Waldwochen, aber auch die Vorlesegruppe oder der regelmäßige Besuch im Altersheim, wo die Kinder mit den Senioren zusammen Lieder singen.

Die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 begannen jeweils mit 30 Kindern über drei Jahren und zwei respektive drei Kindern unter Drei bei vier Vollzeitkräften als Betreuer, Daniela Reichelt, Iris und Bernd Wallaschek sowie Karin Greiner, wobei diese maximale Kontinuität in der Betreuung als großer Vorteil betrachtet wird.

Zu dieser Stammtruppe kamen 2016 vier Jahrespraktikanten und eine Schulpraktikantin hinzu, ab September 2017 waren es vier Schulpraktikanten. Gespendet wurde dem Kindergarten eine neue Schaukel, ebenfalls teilweise gefördert wurde die Anschaffung eines Karussells sowie eines Schranks für Bastelmaterial.

Der Verein beteiligte sich mit seinem traditionellen Kaffee- und Kuchenstand am Kunsthandwerkermarkt, organisierte das Salatbuffet am Hofmarktfest, sorgte für die Organisation des Martinsumzugs und betreute den Glascontainer in Großherrischwand, wie Sabine Siebold und Michaela Eckert vom Vorstandsteam berichteten.

Die letzte, von der Mitgliederversammlung einstimmig erteilte Entlastung des Vorstandes vor Auflösung des Vereins nahm Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert vor, der mit den Grüßen der Gemeinde auch deren Versicherung mitbrachte, die Erhaltung des Kindergartens sei ihr ein großes Anliegen gewesen, die Erleichterung entsprechend groß, dass mit diesem und den kommenden Schritten diesbezüglich wohl alles in trockenen Tüchern sei.