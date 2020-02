von sk

Die Polizei erhielt am Mittwoch, 19. Februar, gegen 2 Uhr die Meldung über ein verdächtiges Auto in Herrischried. Der Anrufer berichtete laut Polizeimeldung weiter, dass Personen aus dem Autos in Richtung eines Hauses gelaufen und nicht mehr zurückgekehrt seien. Danach hatte der Anrufer den Schein von Taschenlampen wahrgenommen. Eine Polizeistreife rückte darauf hin an und bemerkte bei dem in Betracht kommenden Haus eine offene Haustüre. Eine weitere Streife wurde zur Unterstützung angefordert. Die Situation klärte sich erst dann auf, als der Hund der Hausbewohner anschlug und diese wach wurden. Es stellte sich heraus, dass die Haustüre bei Kälte schlecht schließt und offenbar von selbst wieder aufgegangen war. Auch die Überprüfung angrenzender Häuser verlief ohne Auffälligkeiten.