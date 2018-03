Herrischried Unter strengen Augen: Junge Eisläufer des Eislaufvereins Hotzenwald-Herrischried absolvieren verschiedene Tests

Junge Eisläufer des Eislaufvereins Hotzenwald-Herrischried zeigen ihr Können auf dem Eis bei verschiedenen Tests.

Beim Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried standen jüngst die Tests für die jungen Eisläufer auf dem Terminplan. Einige ganz Ambitionierte hatten schon im Januar einen Test absolviert und wagten sich jetzt bereits an den nächsten, oder sie meisterten gleich zwei hintereinander an einem Tag. So kamen in dieser Saison insgesamt 18 Eismäuse, 26 Pinguine, 13 Tannentests, zwei Diamant-, zehn Kristall- und 12 Freiläufertests zusammen, wobei der zum Freiläufer gleichzeitig der erste Test ist, der offiziell von der Deutschen Eislauf-Union abgenommen wird. Hierzu war Preisrichterin Tanja Schneider vor Ort, die ihre Karriere ebenfalls in Herrischried begonnen hat und dabei bis zur zweithöchsten Kürklasse vorgedrungen war. Der Eislaufverein hat aktuell 82 Mitglieder, allein 44 davon sind in dieser Saison neu hinzugekommen – ein absoluter Rekord. Auch eine Meisterschaftsgruppe gibt es inzwischen, die immer sonntags ab 8 Uhr trainiert. Sie besteht momentan aus 25 Läufern, von Eismäusen bis zur niedrigsten Kürklasse acht sind alle Kategorien vertreten.

Zu verdanken ist dies alles im Wesentlichen dem Engagement des Trainerpaares Ulrich und Marie-Claude Hartmann, das sich genau im richtigen Moment in den Verein eingebracht haben, als nämlich Melanie Krüger nach zehn Jahren berufsbedingt ihr Traineramt in Herrischried zur Verfügung stellen musste. Dem Trainerehepaar Hartmann zur Seite stehen auch weiterhin die erfahrene Co-Trainerin Katherina Stoll, dazu Helga Förster, Stefanie Brenn-Lueg, Elke Herb und Lea Brinkmann. Um die Motivation wach zu halten, hat Ulrich Hartmann sich zusätzlich zu den bereits bestehenden zwei neue vereinsinterne Tests ausgedacht: der „Eiskristall“ soll die Brücke schlagen zwischen dem Freiläufer und dem schwierigeren Figurenläufer, der „Diamant“ auf den anspruchsvollen Kunstläufer vorbereiten.

Auf den Eismäuse-Parcours, die erste Herausforderung, der sich die kleinen Eisläufer stellen, folgt der Pinguin-Test, der schon das Slalomlaufen, die Balance auf einem Bein, das Zusammenkauern zum sogenannten „Päckli“ und das Hüpfen mit beiden Beinen beinhaltet. Beim Tannen-Test kommen das Übersetzen und die Pirouette hinzu. Der Freiläufer soll alle grundlegenden Bewegungsformen auf dem Eis beherrschen. Hierzu gehören beispielsweise das Rückwärtslaufen, das Umkreisen von Pylonen, aber auch Drehsprünge.

Tanja Schneider ließ sich der Reihe nach von jedem Testteilnehmer – der jüngste darunter ein Junge, die beiden ältesten die Vorsitzende und die Kassiererin des Vereins – der Reihe nach jede einzelne Testaufgabe vorführen, korrigierte auch mitunter die Haltung oder gab hilfreiche Tipps.

Im Anschluss an die Freiläufer waren noch die zehn Teilnehmer an der Reihe, die sich zur Premiere für den neu eingeführten Eiskristall-Test angemeldet hatten. Dieser Test beinhaltet unter anderem bereits den Salchow, die Dreiersprung-Toeloop Kombination sowie die einbeinige Standpirouette mit Anlauf.

Die frischgebackenen Freiläufer sind: Carolin Axler-Herb, Sonja Bohrloch, Jacob Brenn, Selina Eckert, Helga Förster, Regina Guerrero, Anastasia und Marta Krassmann, Anastasia Michlmayr, Andrea Schubert, Violetta Tag und Hildegard Zumkeller. Den Eiskristalltest absolvierten Anna-Lena Benzler, Sonja Bohrloch, Lea Brinkmann, Jan und Karla Gehrmann, Regina Guerrero, Anja Herb, Isabel Künsting, Anastasia Michlmayr und Angelina Sonsalla