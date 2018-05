Herrischried Susanne Kaiser übernimmt die geistige Leitung der Frauengemeinschaft

Die Katholische Frauengemeinschaft Herrischried hat erstmals eine geistige Leiterin.

In der Hauptversammlung am Freitag wurde Susanne Kaiser in dieses Amt gewählt, die Vorsitzende Cornelia Feigenbutz und weitere Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.

Susanne Kaiser hatte sich nach einer entsprechenden Weiterbildung für das Amt der geistlichen Leiterin der Frauengemeinschaft zur Verfügung gestellt, was auf allseitiges Wohlwollen stieß. Sie wird sich künftig um die geistlichen Belange der Frauengemeinschaft kümmern und damit die Hauptamtlichen der Seelsorgeeinheit entlasten. Susanne Kaiser hatte auch schon Ideen im Gepäck, sie möchte Gottdienste mit Kommunion und Krankenkommunionen anbieten. Bei der turnusgemäßen Teilneuwahl des Vorstandes wurden die Vorsitzende Cornelia Feigenbutz, ihre Stellvertreterin Anneliese Frommherz sowie die Beisitzerinnen Doris Kocum und Gertrud Matt im Amt bestätigt.

Über zahlreiche Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr berichtete Hannelore Matt. Es standen Dekanatswallfahrten nach Todtmoos und Leuggern auf dem Programm, das 100-jährige Jubiläum der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands feierte man gemeinsam mit rund 5000 Teilnehmern, unter anderem Erzbischof Stefan Burger und Prominenten aus Kirche und Politik, im Europapark Rust. Darüber hinaus nahm man unter anderem an mehreren Gottesdiensten, einer Maiandacht und dem Weltgebetstag teil. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz, ein Herbstfest wurde gefeiert und zu einer Adventsfeier und einem gemütlichen Nachmittag in der Fasnachtszeit eingeladen. Seit über 20 Jahren trifft sich die Mittwochsgruppe zu gemeinsamen Handarbeiten, Spielen und zu Gesprächen.

In den kommenden Monaten stehen neben Gottesdiensten und Andachten auch wieder die Wallfahrten nach Todtmoos und Leuggern an, ein Ausflug ist ebenfalls geplant.

Pastoralreferentin Regina Jaeckel überreichte jeder der Anwesenden die Blüte eines Stieffmütterchens. Gemeinderätin Hannelore Thiel zeigte sich, wie sie sagte, sehr beeindruckt von den Aktivitäten der Frauengemeinschaft nicht nur in der Kirche. Ihr Dank galt den Damen für ihr soziales Engagement.

Die Katholische Frauengemeinschaft Herrischried wurde 1976 gegründet, ihr gehlören derzeit 32 Mitglieder an. Vorsitzende ist Cornelia Feigenbutz.