von Charlotte Fröse

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einer Änderung der Wasserschutzgebietsverordnung des Quellschutzgebiets Steinmättlequellen 1 und 2 mit der Gegenstimme von Grünen-Gemeinderat Ulrich Gottschalk und der Stimmenthaltung von Dirk Bürklin (Grüne), zugestimmt. Damit wird auch der Weg frei, für eine Überbauung des Gebiets. Beim Landratsamt Waldshut wird nun eine Änderung der Wasserschutzverordnung beantragt.

Die Räte machten sich die Entscheidung, die Quellen aufzugeben, nicht ganz einfach. Vor allem in Zeiten wo das Wasser durch langanhaltende Trockenheit auch in Herrischried knapper wird, meldeten einige Räte Besorgnisse an. Ulrich Gottschalk hatte Bedenken hinsichtlich eines erneuten Vorstoßes zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks, denn dann würde in Herrischired das Wasser erst recht knapp und man brauche dann jede Quelle, machte er deutlich. Bürgermeister Christof Berger argumentierte, dass im Fall eines solches Projektes die Wasservorkommen in Herrischried auf keinen Fall mehr ausreichen würden und eine Wasserversorgung dann von außen erfolgen müsse.

Zudem liefere die Quelle nur eine geringe und rückläufige Schüttung von derzeit 1,3 Liter in der Sekunde. Die Quelle wurde seit 1992 nicht mehr genutzt, da Aufkeimungen beobachtet wurden. Ferner müsste für eine neuerliche Nutzung die Quellfassung komplett erneuert werden. Zudem würde die Quelle vermutlich nicht komplett genutzt werden können, da ein Teil des Wassers für Biotope und FFH-Flächen in die Natur abgeleitet werden müsste.

Für das Gebiet lag den Gemeinderäten ein mögliches Baukonzept des Grundstückseigentümers vor. Im jetzigen Zustand als Quellschutzgebiet kann jedoch dort nicht gebaut werden. Zudem müsste erst noch von er Gemeinde ein Bebauungsplan erstellt werden, damit eine Überbauung erfolgen könnte.