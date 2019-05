von Karin Steinebrunner

Als reine Erfolgsgeschichte stellte sich die Soziale Börse/Nachbarschaftshilfe Hotzenwald in ihrer Hauptversammlung dar. Einsatzleiterin Monika Gerspacher verdeutlichte dies anhand einiger Zahlen. Hatte der Verein im Jahr nach seiner Gründung 2011 noch 83 Einsatzstunden zu verzeichnen gehabt, so waren es 2015 bereits 1552 Stunden, und 2018 war diese Zahl nochmals erheblich, nämlich auf 5884 Stunden angestiegen. Bisher wurden insgesamt 207 Klienten betreut, aktuell sind es 55 Klienten bei ebenfalls 55 registrierten Helfern.

Einige Helfer hatten im Jahr 2018 diverse Veranstaltungen besucht, etwa den Vortrag über „Sterbebegleitung“ in Lauchringen oder einen über „Sucht im Alter“, eine Schulung zum Thema „Führen und Leiten“ auf der Insel Reichenau oder den Vortrag „Zufrieden älter werden“. Zu einem intensiven dreimonatigen Altenhilfekurs hatten sich insgesamt 18 Teilnehmer angemeldet.

Zum Vorstand der Sozialen Börse gehören die stellvertretende Vorsitzende Lisbeth Ebner, die erste Vorsitzende Claudia Huber, Einsatzleiterin Monika Gerspacher, Beisitzerin Gabi Frommherz und Schriftführerin Regina Neuhaus (von links). | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Auch am Infotag des seit drei Jahren bestehenden Netzwerks „Nachbarschaftshilfe„ war die Soziale Börse präsent. Monika Gerspacher informierte darüber, dass die Landesförderung für diese Einrichtung im kommenden Jahr auslaufen wird, sie hoffe aber, dass diese wichtige Kommunikationsinstanz erhalten bleibe.

Schriftführerin Regina Neuhaus beleuchtete nochmals gezielt einige Entwicklungen des Vorjahrs. So hob sie die Spende der Frauengemeinschaft Hartschwand-Rotzingen zu Jahresbeginn hervor, die gezeigt habe, dass die Arbeit der Sozialen Börse im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen sei. Das Bürgermeistertreffen, bei dem die Soziale Börse die Aufstockung der Zuwendungen seitens der drei Hotzenwaldgemeinden von 400 auf 600 Euro jährlich erreichen konnte, beweise dasselbe auf politischer Ebene. Als tolles Projekt hob sie die Initiative „Helfende Hände“ hervor, ein im März 2018 gestartetes und inzwischen regelmäßig monatlich angebotenes Treffen osteuropäischer Pflegehilfen, die diese Möglichkeit des Austauschs untereinander dankbar angenommen haben.

Die Öffentlichkeitsarbeit sei verbessert worden, so Neuhaus, durch regelmäßige Hinweise in den Mitteilungsblättern der Gemeinden sowie im Wendelinusboten. Auch das Angebot des Vorlesens in den Altenheimen komme gut an. Im Büro sowie im Vorstand hatten sich die Mitarbeiter besonderen Herausforderungen stellen müssen, einmal durch den dringend erforderlich gewordenen Umzug, dann durch die Umstellung aller Formulare und nicht zuletzt durch den krankheitsbedingten Ausfall der Vorsitzenden Ulrike Gerlach, für die kommissarisch Claudia Huber eingesprungen war.

Claudia Huber nun offiziell Vorsitzende

Bei den Wahlen wurde Claudia Huber nun offiziell zur neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurde Lisbeth Ebner, zum Kassierer wurde der krankheitsbedingt abwesende Eugen Matt gewählt, Schriftführerin bleibt weiterhin Regina Neuhaus. Als Beisitzer fungieren Paul Eschbach und Gabi Frommherz. Die Einsatzleitung bleibt ebenfalls in den bewährten Händen von Monika Gerspacher. Als Vorschau kündigte sie einen Vortrag zum Thema „Scham und Würde in der Pflege“ an, den das Landratsamt am 27. Juni für Helfer anbietet, sowie einen Vortrag zum Thema „Demenz“ am 21. Oktober im Pfarrsaal Herrischried, speziell für pflegende Angehörige.