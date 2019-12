von Charlotte Fröse

Schon vor rund 30 Jahren hat die Gemeinde Herrischried die Rahmenbedingungen in Form eines Bebauungsplans für die Errichtung eines Hotels am Stehlesee geschaffen. Seither wartet die Gemeinde allerdings vergeblich auf eine bauliche Umsetzung. Eine Standortanalyse soll nun zeigen, ob ein Hotel an dieser Stelle grundsätzlich profitabel errichtet werden könnte. Die Freien Wähler sehen keine Basis, um die Standortanalyse zu beauftragen. Mit den fünf Nein-Stimmen der FW-Gemeinderäte und der Stimmenthaltung von Grünen-Gemeinderat Ulrich Gottschalk entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dennoch mit sieben Ja-Stimmen aus der CDU, vonden beiden anderen Grünen und von Bürgermeister Christof Berger dafür.

Krüger: „Die Standortanalyse bringt der Gemeinde keine Erkenntnisse, die wir nicht schon haben“

Manfred Krüger (FW) argumentierte, dass keine Steuergelder für ein Gutachten für ein privates Einzelgrundstück, das im Ergebnis nicht anderes sei als ein gutes Exposé, ausgegeben werden dürften. Ein Eigentümer oder sein Makler müsse dies erstellen, wenn er das Objekt vermarkten möchte: „Die Standortanalyse bringt der Gemeinde keine Erkenntnisse, die wir nicht schon haben, beziehungsweise, die der Gemeinde einen Vorteil bringen.“ Zudem setze das vorliegende Angebot der Firma Futour etwas voraus, was nicht vorhanden sei, nämlich eine Tourismuskonzeption, die zudem mit den Nachbargemeinden abgestimmt werden sollte. Wenn schon Geld ausgegeben werden soll, dann für Grundlagenarbeit, betonte Krüger. Bürgermeister Christof Berger entgegnete, dass die Unterstützung durch die Gemeinde eine Frage der aktiven Wirtschaftsförderung sei und somit auch im Aufgabenbereich der Gemeinde liege.

Es sei für die Gemeinde von Interesse, ob Vorgaben auch eingehalten werden könnten. Angesichts der geringen Summe für das Projekt wäre eine Kostenbeteiligung an sich als ein Zeichen „des guten Willens“ zu werten und brächte zum Ausdruck, dass die Gemeinde jetzt eine Verwertung des Grundstücks in Form einer Hotelanlage wünsche. Berger plädierte zudem dafür, das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt nicht so eng an ein Tourismus-Konzept zu binden.

Bürklin: „Wenn wir wollen, dass da was geht, dann müssen wir auch etwas tun“

Grünen-Gemeinderat Dirk Bürklin zeigte sich positiv eingestellt gegenüber dem geplanten Hotel-Projekt: „Wenn wir wollen, dass da was geht, dann müssen wir auch etwas tun.“ Gemeinderätin Nicole Allgaier (CDU) sagte: „Wir wollen damit ein Signal setzten, es noch einmal zu versuchen.“ Zu Krügers Argument, dass es Gründe gebe, warum es in den vergangenen Jahrzehnten keine Verwirklichung des Projekts gegeben habe, sagte Bürgermeister Berger, dass sich in den vergangenen 30 Jahren die Anforderungen im Tourismus wesentlich geändert hätten und die Suche nach Lösungen bisher möglicherweise von einer falschen Seite her angegangen worden sei.